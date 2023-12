Prišiel o dieťa aj milióny a musel robiť v bani. Pri Vlastovi Burianovi stála jeho Ninka v dobrom aj v zlom

Byl jednou jeden král bol prvým a zároveň posledným farebným filmom, v ktorom si zahral. „Já jsem tajtrlík? Ty jsi tajtrlík. Hádáš se tady s křeslem, čepice ti vstává na hlavě, svíčka mně zhasla a já jsem tajtrlík? Zaprvé nevím, co to je, a zadruhé mě to uráží!“ hovoril v roli kráľovského radcu Atakdála Vlasta Burian. Legendárneho herca prezývajú aj kráľom komikov. O ženy nemal nikdy núdzu, no on bol od svojich 28 rokov verný iba jednej - Ninke, s ktorou prežil celý život. Herec bol jediným zmyslom jej života, čo sa symbolicky prejavilo tým, že umrela takmer zároveň s ním. Svojho manžela prežila len o dva mesiace.

Láska bez detí

Keď v roku 1917 dostal Burian povolávací rozkaz, roztrhal ho a počas jedného z predstavení dokonca unikal pred vojenskou patrolou. Koniec 1. svetovej vojny strávil vo vojenskom orchestri. Následne pokračoval v hereckej kariére v kabaretoch i na divadelnej scéne, kde našiel svoju osudovú lásku.

V hľadisku kabaretu Rokoko sedela jeho nadchádzajúca manželka Františka Červenková, ktorej však nikdy nepovedal inak ako Ninka. Podľa historiek si po predstavení prišla do zákulisia pre podpis a legendárneho herca pozvala na víno. Burianovi dievčina ihneď padla do oka, a tak to pozvanie rád prijal.

Aj keď mala v rodnom liste napísané Františka, Vlasta Burian jej s láskou hovorila Ninka. Hovorí sa, že si meno vymyslel, pretože sa mu jej rodné meno nepáčilo. Iný príbeh zase rozpráva, že týmto menom ju prezývali jej známi a priatelia už dlhé roky a Vlasta Burian sa iba pridal. Ich láska bola od začiatku taká silná, že sa po pol roku od zoznámenia hnali ku oltáru. Burian mal v tom čase čerstvých 28 rokov a Nina o dva roky menej. So svadbou sa ponáhľali, pretože Nina mala byť v tom čase tehotná.

Po svadbe ale o bábätko prišla a ďalšie deti už nikdy mať nemohla. Obaja sa s osudom bez detí vyrovnávali ťažko, no smutná udalosť ich zomkla ešte viac. Jediným dieťaťom Vlasta Buriana bola dcéra Emília, ktorú priviedla ešte v roku 1912 na svet tanečnica Anna Pírková. Burianovou životnou láskou ale bola Nina, ktorá sa stala Emíliinou milujúcou druhou mamou.

Svoju ženu potreboval mať Burian vždy pri sebe. Bral ju so sebou na natáčania filmov aj do divadla a kým Nina nesedela v javisku alebo nebola na pľaci, Burian odmietal pracovať. Nina chodila na všetky jeho predstavenia a ako povedal filmový historik Vladimír Just, to bol dôvod, pre ktorý Burian rád improvizoval a obmieňal svoje výstupy.

Udala ho Lída Baarová

„Vlasta Burian to musel hrať zakaždým inak, aby nenudil svoju manželku,“ povedal Just v relácii Českej televízie Sesazený král. Tradovalo sa, že keď ochorela, nechal na javisku mikrofón, aby ho mohla počúvať aspoň cez telefón. Manželka pri ňom stála aj po druhej svetovej vojne, keď Buriana na základe vynúteného svedectva herečky Lídy Baarovej odsúdili za údajnú kolaboráciu s fašizmom.

