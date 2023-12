Rozprávam sa s ním dodnes. Katka Žbirková sa stále usiluje splniť sľub, ktorý dala milovanému Mekymu

V novembri uplynuli už dva roky, čo nás nečakane opustila hudobná legenda. Smrť Mira Žbirku hlboko zasiahla nielen celý slovenský a český hudobný priemysel či verných fanúšikov, ale najmä jeho rodinu - manželku Katku a deti, syna Davida a dcéry Denisu a Lindu. Práve manželka naňho s láskou spomína dodnes.

Rozhovor, ktorý zmenil ich životy

Obdobie po Mekyho smrti bolo pre ňu mimoriadne psychicky náročné nielen preto, že spevák bol jej osudovou láskou, ale aj jej najlepším priateľom. V úprimnom rozhovore pre reláciu Reflex Katka Žbirková priznala, že dodnes na manžela viackrát do dňa myslí a niekedy sa vraj s ním aj imaginárne rozpráva.

„Keď prišla Katka, môj sa život postupne začal otáčať tým správnym smerom,“ vravel kedysi Meky. Jeho láskou nebola len hudba, ale predovšetkým žena, ktorá po jeho boku stála viac ako 34 rokov až do jeho nečakaného odchodu. Svoju Katku spoznal, keď ako študentka prišla do pražskej Lucerny, aby s ním urobila rozhovor.

Stretnutie malo byť čisto profesionálne, no nakoniec sa z jedného rozhovoru vykľula celoživotná láska. „Mňa žena určite zmenila k lepšiemu. Ak to mám konkretizovať, tak Katka zo mňa vydolovala toho pôvodného Mekyho, ktorý sa v istom čase zmenil na kohosi iného, a vrátila ma naspäť do zabehnutých koľají,“ zveril sa zamilovaný spevák, ktorý pri každej príležitosti dal najavo, že svoju polovičku miluje každou bunkou svojho tela.

Imaginárne sa rozprávajú

Katka svoju lásku Mekymu opätovala až do posledných chvíľ jeho života. Priznala, že na manželovu smrť nebola pripravená. V novembri totiž uplynuli už dva roky, čo tu Meky nie je a Katke je za ním stále smutno.

