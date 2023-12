Adela prenajíma byt žene, ktorá žila na ulici: Naozaj som neurobila nič geniálne. Jej dôvera je základ

V jednom rozhovore pochopila, že ak sa ľudia na hranici chudoby majú dostať zo začarovaného kruhu, musia mať strechu nad hlavou. Adelu Vinczeovú rozhovor inšpiroval natoľko, že sa spolu s manželom Viktorom rozhodla pomôcť prostredníctvom ich bytu. Už tri roky ho prenajímajú v programe Bývania NOTA BENE predajkyni časopisu, ktorej zmenili život.

Mohla ho prenajať za komerčnú sumu

Keď Adelu oslovili z občianskeho združenia Proti prúdu, inšpiroval ju príbeh z Fínska, kde vďaka konceptu Housing First úspešne bojujú proti bezdomovectvu. Projekt vychádza z myšlienky, že človek bez domova môže vyriešiť svoje problémy až vtedy, keď má splnenú základnú potrebu - a tou je bývanie.

„Mohla som ho síce prenajať aj za komerčnú sumu, ale načo, keď to nepotrebujem a môžem pomôcť tomu, kto je v núdzi? Je to win-win situácia. A je tu ešte jedna dôležitá vec, ktorú si príliš neuvedomujeme. Ak pomôžeme slabším, aby sa mali lepšie, lepšie sa bude mať celá spoločnosť, a teda aj my sami. Naozaj som neurobila nič geniálne. Je to úplne normálne,“ povedala Adela skromne v rozhovore pre NOTA BENE. Do svojho bytu prijali predajkyňu časopisu, ktorá bola voči nim na začiatku ostražitá.

Mala strach

Podľa Adely to súvisí s existenčnými strachmi. Ľudia, ktorí žili na ulici, sa boja, že ich nový majiteľ bytu hocikedy vyhodí a opäť skončia bez strechy nad hlavou.

„Aj na našej klientke sme videli, že sa bojí. Vždy, keď sme niečo povedali, okamžite bola v strehu, čo spravíme, ak by nebodaj nesplnila niečo, čo sme navrhli. Nakoniec pochopila, že nefungujeme štýlom ‚ak nebude všetko podľa nás, do týždňa vás vyhodíme‘. Jej dôvera je základ,“ priznala Adela, ktorá sa s podnájomníčkou zhovárala hodiny, aby lepšie pochopila jej príbeh.

Článok pokračuje na ďalšej strane: