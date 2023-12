Bojovala o život, no ľudia ju obchádzali so slovami, že je opitá. Pani Elenku zachránil až statočný Miro

Sedela v aute, no ľudia ju obchádzali so slovami, že je opitá. Život pani Eleny do vlastných rúk zobral až Miro, ktorý si na rozdiel od ostatných všimol jeden podstatný detail. Svojou duchaprítomnosťou taj predišiel obrovskej predvianočnej tragédii.

„Poslednú septembrovú nedeľu bol kolega ppráp. Miroslav Bača z Obvodného oddelenia PZ Stará Turá privolaný k osobnému autu, v ktorom mala údajne sedieť pani pod vplyvom alkoholu. Kolega si všimol, že pani má ovisnutý ľavý kútik úst a zle pohybuje ľavou rukou,“ uviedli trenčianski policajti na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTN/posts/pfbid0DCjTUstjKSfoUt6iqVjFa98LXKg2RGSBV6aXc1HPfTkmoeso2Vs6pRRsgrhygE1cl

V nemocnici pani Elene diagnostikovali cievnu mozgovú príhodu s postihnutím ľavej strany, preto išlo skutočne o čas. Našťastie, tento príbeh mal vďaka všímavému strážcovia zákona šťastný koniec, za čo sa mu poďakovala aj zachránená žena.

„Duchaprítomnosť a všímavosť nášho kolegu Mira zachránila pani Elene život. Tá sa mu za to poďakovala telefonicky a aj prostredníctvom sociálnych sietí. Teší nás, že aj v tomto prípade bolo naplnené heslo Pomáhať a chrániť,“ uzavreli muži zákona.