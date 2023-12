Vianočka podľa víťazky Pečie celé Slovensko je nesmierne mäkká. Vďaka dvom ingredienciám rozvonia celý dom

„Nejde to ani slovami opísať, čo všetko sme tam počas tej doby spolu prežívali. Radosť, smiech, plač, nervy, plač, smiech cez plač, ale predovšetkým sme si to užívali naplno a vždy sme to spoločne zvládli. Veď predsa JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO,“ prezradila Tímea Strnalová. Šikovná cukrárka sa totiž stala absolútnou víťazkou súťaže Pečie celé Slovensko, ktorú nazvala tou najúprimnejšou a najsladšou šou. Na Facebooku sa podelila aj o recept na mäkkú a jemnú vianočku.

Foto: Facebook - Tímea Strnalová (Kváskovanie - Kváskové pečenie)

Na kasting išla s autochladničkou

Levočanka patrila od začiatku medzi favoritov súťaže, na kasting do Bratislavy pritom išla s obrovskými nervami. „Na kasting som šla s autochladničkou vo vlaku z Levoče do Bratislavy a dúfala, že sa moja makrónkova kocka po ceste nerozpadne, no, našťastie, vydržala to! Jednu z vecí, ktoré si pamätám, je, ako Jožka povedala, že už dlho nejedla tak výborný kváskový chlebík,“ napísala na sociálne siete Timi. Zároveň priznala, že je veľkou introvertkou a pred kamerami mala veľký stres.

„Prvých 15 minút z toho stresu, že stojím pred kamerou a mám piecť na čas, som aj zabudla čítať. No po chvíli stres opadol a upiekla som celkom ‚jediteľné‘ laskonky. Neskôr som obdržala telefonát, že postupujem do užšieho výberu a ja som tomu stále nerozumela, čo sa deje. A zrazu som sa ocitla v tom známom ružovo-zelenom stane s mojím menom na stole a ďalšími perfektnými 11 pekármi, ktorí mi za tu krátku dobu prirástli k srdcu,“ priznala Tímea, ktorá sa nakoniec stala víťazkou súťaže.

Recept na vianočku

O svoje recepty sa už v minulosti delila v skupine Kváskovanie, kde uverejnila aj recept na mäkkú a jemnú vianočku. Inšpirovala sa skúsenou pekárkou Petronelou Buriánovou, ktorú fanúšikovia na sociálnych sieťach poznajú pod menom Kvásky jednej plavovlásky. „Do cesta som pridala mletú vanilku a škoricu a tá vôňa je proste top!“ prezradila Tímea.

Článok pokračuje na ďalšej strane: