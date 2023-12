Bol v zlej partii, no ukázal obrovské srdce. Sebastian neváhal a zachránil spolužiaka pred skokom z okna

„Keď som videl, že spolužiak ide k oknu, prebehlo mi hlavou, čo mám teraz robiť, keď nikto nič nerobí?“ spomína si 12-ročný Sebastian na momenty, keď sa v bratislavskej Petržalke schyľovalo k tragédii. Hoci si predtým vymenili pár ostrých slov, neváhal a svojou pohotovou reakciou spolužiakovi stojacemu pred otvoreným oknom ukázal, že mu na jeho živote záleží.

Vedel, že chce skočiť

Ako informoval portál Nový Čas, dráma sa odohrala pred pár dňami v ZŠ Budatínska v Petržalke. „Keďže sa začala hodina, išiel som k nemu a povedal som mu, že nech ide na miesto, načo ma začal biť. Bránil som sa a slabo som ho udrel aj ja, ale potom som radšej odišiel z triedy,“ opisuje Sebastian konflikt, po ktorom nasledovali desivé minúty.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1078005783381472

Keď sa vrátil do triedy, jeho spolužiak plakal a otvoril okno. „Všetci začali kričať a ja som sa rozbehol, vyskočil a okno zavrel. Vedel som, že chce skočiť,“ pokračuje chlapec. Po tragédii v Parchovanoch, kde 15-ročný Roman ukončil svoj život skokom zo strechy, sa nedokázal nečinne prizerať. Aj keď ho spolužiak bil do rúk, v skoku mu zabránil. „Len som sa rozbehol k tým oknám. Keď chcem, aby sa nič nestalo, tak musím zakročiť,“ opísal myšlienky, ktoré mu v sekunde prebehli hlavou.

Bol v zlej partii

„Potom prišiel učiteľ a dal ho odo mňa. Ešte som tam chvíľu bol, lebo stále chcel to okno otvoriť, ale nakoniec ma poslal učiteľ von, že on to už zariadi,“ doplnil Sebastian, ktorý svojím konaním všetkých prekvapil. Podľa slov jeho mamy bol sám v minulosti v zlej partii, kvôli čomu teraz opakuje ročník. „Veľmi ma to prekvapilo a som naňho veľmi hrdá. Myslím, že teraz sa môže aj v Sebinovom živote všetko otočiť lepším smerom. Teší sa z toho a predišlo sa niečomu strašnému,“ povedala hrdo.

