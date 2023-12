Vytiahla ho z hlbokej priepasti. Samuel L. Jackson vďačí za slávu osudovej žene, s ktorou je vyše 50 rokov

Jeho cesta za slávou a šťastím bola kľukatá, no on sa ani v jednom z prípadov nevzdal. Legendárny americký herec Samuel L. Jackson, ktorý vo štvrtok 21. decembra oslavuje 75. narodeniny, musel prekonávať mnoho prekážok, pričom za niektoré si mohol aj on sám. V jednom mu však osud poriadne pomohol. Relatívne skoro našiel lásku, ktorá počas prvých ťažkých okamihoch nezutekala, ale pomohla mu dostať sa z pekelného zovretia drog a alkoholu a s ktorou to ťahá už viac ako dekádu.

Samuel L. Jackson v roku 2008. Foto: Wikipedia/Thierry Caro

Do roka zomrie

Samuel Leroy Jackson sa narodil 21. decembra 1948 do rodiny Elizabeth Harriett a Roya Henryho Jacksona. Svojho otca však videl iba dvakrát v živote, keďže ten sa rozhodol nestarať sa o neho. Neskôr zomrel na následky alkoholizmu. Mladého Samuela vychovávala mama, starí rodičia z jej strany a širšia rodina. Kým sa dostal k herectvu, musel prekonať ešte jednu prekážku - koktanie. „Naučil som sa predstierať, že som iní ľudia, ktorí nekokcú,“ spomínal umelec, hoci priznáva, že dodnes má dni, počas ktorých kokce.

Istú chvíľu bol spájaný s hnutím Čiernych panterov. Vtedy FBI zaklopala na dvere jeho matky a povedala jej, že do roka zomrie, pokiaľ zostane so skupinou. „Prišla z Chattanoogy do Atlanty, zobrala ma na obed, aby sa so mnou porozprávala, a potom ma odviezla na letisko, kúpila mi letenku a povedala: ‚Nastúp do lietadla. Nevystupuj z lietadla, kým nedorazíš do L. A., a ja ti poviem prečo.‘ Tak som to urobil. A ona mi povedala prečo. A ja som odišiel do Los Angeles a stal som sa niekým iným,“ povedal pre magazín Rolling Stone.

Sláva a verná manželka

Kým sa naozaj preslávil, prešlo ešte veľa času. Po tom, čo prekonal závislosť od heroínu aj kokaínu, prerazil v 90. rokoch, keď si ho všimol režisér Quentin Tarantino a obsadil ho do úlohy Julesa Winnfielda v kultovej gangsterke Pulp Fiction. „Bol som ohromený, vďačný, arogantný - celá táto kombinácia vecí, ktoré môžete byť, keď viete, že vám niekto dá takúto príležitosť," spomínal na začiatky svojej slávy. To už po jeho boku stála manželka LaTanya.

