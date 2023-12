Škandalózny experiment rozdelil trojičky po narodení. Pravdu sa bratia dozvedeli až vďaka úplnej náhode

Keď 19-ročný Robert Shafran odišiel prvýkrát z New Yorku na vysokú školu, zostal v šoku. Pri príchode na internát sa mu všetci zdravili, pribehli za ním dievčatá a bozkali ho na líce. Všetci sa správali, ako by ho dávno poznali. „Vitaj späť, Edward Galland!“ zdravili sa mu cudzí ľudia. Keď jednému z chlapcov vysvetlil, že sa nevolá Edward ale Robert Shafran, ihneď ho zobral za ruku a spoločne vyrazili do neznámeho domu. Keď sa otvorili dvere, Shafran zbadal chlapca, ktorý vyzeral presne ako on. Bolo to jeho identické dvojča.

Traja blízki neznámi

Mali rovnaké črty tváre, rovnakú hrubú postavu, rovnakú tmavú pleť, rovnaké čierne kučeravé vlasy – a rovnaký dátum narodenia. Boli to identické dvojčatá, čo rýchlo potvrdili nemocničné záznamy. Každý z nich vedel, že bol adoptovaný, ale ani jeden nevedel, že má dvojča. Ich príbeh sa dostal na titulky po celých USA.

Príbeh o dvojčatách si prečítal aj vysokoškolský študent, David Kellman. Keď ich uvidel na fotografi, spoznal v nich svoju vlastnú tvár. Edward, Robert a David boli identickými trojčatami a ich príbeh sa stal šokujúcim pre celý svet. Všetci traja sa stali súčasťou neetického psychologického experimentu, o ktorom nemali ani len potuchy.

Trojičky sa narodili neznámej tínedžerke 12. júla 1961 v jednej z nemocníc v New Yorku. Po šiestich mesiacov bratov rozdelila dnes už neexistujúca agentúra Louise Wise Services. Chlapcov rozdelili do troch rozličných rodín bez toho, aby adoptívni rodičia vedeli o ostatných bratoch. Predtým, ako deti umiestnili do adoptívnych rodín, agentúra budúcim rodičom oznámila, že deti budú súčasťou bežnej štúdie o vývoji v detstve. Rodičia po rokoch tvrdia, že agentúra silne naznačovala, že účasť na štúdii zvýši ich šance, že si budú môcť chlapcov adoptovať navždy.

Obete neetického experimentu

Prvých desať rokov ich života chlapcov navštevovali výskumní asistenti pod vedením významného detského psychológa, Petra Neubauera, ktorý úzko spolupracoval s dcérou Sigmunda Freuda, Annou. Počas prvých rokov ich života navštevovali bratov aspoň štyrikrát do roka. Aj keď oficiálne štúdia trvala desaťročie, zo záznamov je jasné, že vedci pokračovali v sledovaní chlapcov z diaľky a zbierali tak údaje o pokroku trojčiat ešte mnoho ďalších rokov. Až do osudného stretnutia na vysokej škole žiaden z bratov pritom netušil, že pochádza z trojčiat.

Neubauerova štúdia zahŕňala oddelenie dodnes neznámeho počtu dvojčiat a trojčiat pri narodení a ich umiestnenie do rodín s rôznymi ekonomickými a emocionálnymi rezervami. Zámer? Psychológ chcel raz a navždy prísť na odpoveď, či človeka viac formuje výchova alebo gény.

