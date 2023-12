Život so zázračným prsteňom by sa jej zunoval. Seriálová Arabela našla šťastie pri treťom manželovi

Natočila množstvo filmov a seriálov, no väčšina divákov si ju bude navždy spájať s jedinou úlohou. Jana Nagyová sa preslávila ako krásna princezná Arabela, ktorá musela opustiť Ríšu rozprávok, zamilovala sa do obyčajného človeka Petra a bojovala proti zlému čarodejníkovi Rumburakovi. Pomáhal jej pritom aj zázračný prsteň. Jana po natáčaní seriálu opustila Československo a stiahla sa do ústrania. Šťastie našla v Nemecku pri svojom treťom manželovi, s ktorým tento rok oslávili 23. výročie svadby. Na Arabelu ale ani dodnes nezabudla.

Arabelou mala byť iná

Jana Nagyová sa narodila v Komárne a od detstva sa venovala amatérskemu divadlu. Mala len 13 rokov, keď sa jej detský život zmenil na filmový biznis. „V 80. rokoch som točila od nevidím do nevidím… Veľa televíznych inscenácií a filmov, ktoré, žiaľ, nezakotvili v povedomí diváka tak ako spomínaná Arabela,“ spomínala pre Nový čas Jana Nagyová. Rozprávkovú princeznú pôvodne nemala vôbec hrať.

Arabelou mala byť Libuše Šafránková, ktorá ale zo zdravotných dôvodov rolu odmietla a nakoniec Janu Nagyovú len nadabovala. Tvorcovia seriálu mali totiž výhrady k jej češtine. „A nebrala som túto informáciu ako negatívnu. Naopak. Preslávenú „Popelku“ vystrieda v novom seriáli drobná, blonďavá a útla Slovenka,“ vysvetľovala.

Prvý manžel alkoholik

Keď Jana Nagyová letela z Bratislavy do Prahy na nakrúcanie Arabely, v lietadle spoznala svojho prvého manžela, hokejového trénera. „Miro Kubovič ma očaril. Bola som mladučká a naivná. Mala som len 20 rokov,“ hovorila v rozhovore pre Šarm Jana Nagyová, ktorá mala stovky nápadníkov, ale chcela práve jeho.

Za Slováka s krásnym hlasom sa vydala krátko po natočení seriálu ako 22-ročná. Manželstvo sa ale rozpadlo kvôli alkoholizmu, nad ktorým Kubovič nedokázal zvíťaziť. Zomrel na rakovinu pečene, no v tom čase bola Jana Nagyová už rozvedená a s dcérkou žila v Nemecku. Práve tam spoznala druhého muža svojho života. Jej srdce si získal nemecký podnikateľ Harald Schlegel a narodil sa im syn. Práve kvôli druhému manželovi odišla z Československa, sekla z herectvom a mnohí jej krok nedokázali pochopiť. Jana Nagyová po rokoch priznala, že nemala na výber.

Zvolila si rodinu

