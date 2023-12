Otvoril oči a hneď pil, alkohol si lial aj do kávy. Charlie Sheen je šesť rokov čistý vďaka jednému ránu

Bol najlepšie plateným televíznym hercom, no oveľa viac ho preslávili škandály a závislosť od drog, alkoholu a sexu. Charlie Sheen sa pred rokmi predávkoval kokaínom a dostal mŕtvicu, zatkli ho za napadnutie manželky, priznal, že je HIV pozitívny a nikto z jeho fanúšikov už nedúfal, že sa vráti do bežného života. Teraz herec všetkých prekvapil. Pre magazín People priznal, že už šesť rokov nepije alkohol, ešte dlhšie neberie drogy a jeho dni vyzerajú úplne inak.

Ospravedlňuje sa

Charlie Sheen bol len mladým chlapcom, keď sa stal celosvetovou hviezdou. Veľmi rýchlo si zvykol na životný štýl hollywoodskej smotánky, v ktorej v tom čase nechýbali drogy, alkohol ani nezáväzný sex.

Stačilo málo a titulky novín začal plniť jednou kauzou za druhou. Charlieho v závislosti nezastavila ani mŕtvica v roku 1998, ktorou utrpel, keď sa predávkoval kokaínom.

Opitý a zdrogovaný chodil aj do práce v čase, keď bol hviezdou seriálu Dva a pol chlapa. Jeho fanúšikovia sa dodnes smejú, že seriálového Charlieho ani nemusel hrať, stačilo, aby bol sám sebou. Producentom ale jedného dňa došla trpezlivosť a v roku 2011 ho zo seriálu vyhodili. Teraz hovorí, že je pripravený na svoj návrat a ospravedlňuje sa za „mimozemskú verziu“ seba samého.

Po jednom ráne sa zmenil

Charlie Sheen pre People v najnovšom rozhovore povedal, že sa cíti veľmi dobre a budúci mesiac to bude šesť rokov, čo je čistý. „Teraz mám veľmi konzistentný životný štýl. Je to všetko o veciach jedného otca a výchove mojich 14-ročných dvojčiat Maxa a Boba,“ prezradil herec, ktorý sa stará o dvojčatá sám po tom, čo jeho bývalá manželka Brooke Muellerová sama bojuje so závislosťou. To, ako teraz vyzerá Charlieho život, by len málokto tipoval.

