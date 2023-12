Prečo nemôžeme byť ako deti, zamýšľa sa Mária Čírová. Jej vianočné posolstvo vás prinúti zamyslieť sa

„Koľkokrát som premýšľala v živote nad tým, prečo nemôžeme byť my dospeláci ako deti,“ zamyslela sa obľúbená slovenská speváčka a mama troch detí Mária Čírová. Hoci jej so splneným snom o veľkej rodine pribudlo do života množstvo povinností, verí, že aspoň v tomto predvianočnom čase si dokážeme užívať život tak, ako kedysi.

Nabáda k tomu aj ostatných. „Ja viem, máme milión povinností, pocit zodpovednosti, valí sa to na nás z každej strany, že človek si už ani nemôže vychutnať to pekné, čo je okolo, čo má na dosah ruky," vyznáva sa spevácka diva.

Tajomstvom úspechu je podľa nej v tom, že sa nenecháme odradiť. „Prečo sa trošku neuvoľniť a užiť si krásny deň, krásny čas, krásny moment ako kedysi. Budem ti to s láskou pripomínať,“ uzatvára Mária s dodatkom, že Vianoce sú predsa v každom z nás.

Speváčka je momentálne na svojom vianočnom turné, ktoré si nesmierne užíva. „Ako by to bolo aby som nešla medzi vás! Ďakujem za každý stisk ruky, úsmev, žiarivé oči, nekončiace potlesky a v neposlednom rade radosť, tá ma neuveriteľne nabíja!“ napísal v jednom z príspevkov po koncerte v Žiline.