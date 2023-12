O tohto Juraja Baču sa nepodelí. Herec si chráni svoje súkromie a na otázky o priateľke má jasnú odpoveď

Verejnosť ho nepozná len ako herca, ale divákom je dobre známy aj ako moderátor kulinárskej šou Pečie celé Slovensko. V budúcnosti by však Juraj Bača nechcel zostať len umelcom - plánuje totiž aj iné radostné povinnosti. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, čo by raz chcel dosiahnuť v osobnom živote, ale aj to, prečo nerozpráva o svojom súkromí.

Psíčkar Juraj

Pri rozprávaní o svojom súkromí je herec a moderátor pomerne opatrný. V minulosti tvoril pár so Simou Magušinou či herečkou Dominikou Richterovou, pričom práve s druhou menovanou bol spájaný aj v poslednom období. Či má priateľku, alebo je stále slobodný, však na sto percent nevedno.

Juraj Bača je tiež známy svojou veľkou láskou k zvieratám, pričom sám má doma dvoch psíkov. A hoci svojich štvornohých kamarátov zbožňuje, priateľky si vraj podľa vlastných slov nikdy nevyberal na základe toho, či boli psíčkarky, alebo nie.

Bude otcom?

Na otázku, ako je na tom vzťahovo teraz, mal vyhýbavú, no pochopiteľnú odpoveď. „Jedna vec je Juraj Bača, ktorého ľudia poznajú z obrazoviek, ktorý moderuje, hrá v seriáloch, v divadle, má kapelu a spieva. To je ten Juraj Bača, s ktorým sa rád podelím,“ povedal.

Svoje súkromie si jednoducho necháva pre seba. „A potom je Juraj Bača, ktorý raz chce byť možno otcom, hlavou rodiny, mať ten svoj súkromný život a chrániť tých blízkych ľudí a toho si budem strážiť,“ povedal s úsmevom a naznačil tak, že rola otca by mu rozhodne nebola proti srsti.