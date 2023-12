Mikrovlnky sú v pohode a paprika neškodí. Dietológovia prezradili, ktorým mýtom o jedle určite neverte

Nekonečný prúd rád o vhodnom stravovaní, ktoré sa šíria internetom a sociálnymi sieťami, je často prepletený mýtmi - a tie so zdravím nemajú nič spoločné. V poslednom čase niektoré platformy prekypujú týmito tipmi a trikmi o jedle o čosi viac. Tie najzávažnejšie z nich preto okomentovali a vysvetlili dietológovia a nutriční špecialisti.

Mikrovlniek sa netreba báť

Prvým veľkým problémom niektorých tvorcov na sociálnych sieťach sú mikrovlnky. Mnohí veria, že zohrievanie jedla zabíja všetky živiny v potravinách, roky kolujú aj fámy o rádioaktívnych vlnách či zmenenej chemickej štruktúre jedál. Odborníci však hovoria o opaku.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Vlad Zaytsev

Dietológ Duane Mellor tvrdí, že rýchly ohrev jedla v mikrovlnnej rúre zabezpečí zachovanie vitamínov oveľa lepšie, ako to je pri iných spôsoboch varenia. „Teoreticky to znamená, že vitamín C, draslík a horčík takto ostávajú viac zachované v jedlách,“ uviedol. Štúdia z Food Chemistry z roku 2002 tiež poukazuje na lepšie zadržiavanie vlákniny.

Nebezpečná zelenina?

Ďalšou teóriou niektorých wellness blogerov sú nebezpečné paradajky, baklažány, zemiaky aj paprika. Tie vraj majú spôsobovať artritídu a zápaly, pretože obsahujú lektíny. Pri skonzumovaní veľkého množstva bývajú spojené s podráždením čreva aj spomínanou artritídou.

