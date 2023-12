Myslela si, že má infarkt a bála sa vlastnej škaredosti. Celeste Buckingham priznala, čo ju zachránilo

To, ako vyzerám, už absolútne neriešim. Telo potrebovalo čas zahojiť sa, hovorí Celeste.

Ľudia si mysleli, že keď je známou osobou, môžu komentovať to, ako vyzerá, ako žije a mysleli si, že to s ňou nič nerobí. Celeste Buckingham teraz počas dňa s Nadáciou Markíza priznala, že na Slovensku vyhorela v pracovnom aj súkromnom živote a prežívala momenty, pri ktorých mala pocit, že má infarkt. Život jej zachránilo jedno rozhodnutie.

Myslela si, že má infarkt

Vždy chcela byť speváčkou a keď sa ňou stala, zažívala ohromné šťastie. V jednom momente ale začala svoju prácu neznášať.

„Nenávidela som chodiť do štúdia a ten pocit, že sa musím obliecť, sadnúť do auta a ísť na koncert bol skľučujúci. Bolo to veľmi smutné, hlavne pre človeka, umelca, ktorý tomu odovzdal absolútne všetko,“ prezradila v minulosti na Instagrame. Nespokojnosť začala nahrádzať jedlom a spánkom a k obrovskému stresu sa pridali aj stavy úzkosti, ktoré nedokázala pomenovať.

„Ja som mala na začiatku pocit, že to je fakt len z únavy, že je to fyzický stres, že to telo už fyzicky nevládze,“ prezradila pre Markizu Celeste. Až sestra jej povedala, že nemá zástavu srdca, ale panické ataky.

„Človek má fakt pocit, že má infarkt. Srdce začne biť strašne rýchlo, človek nestíha dýchať, lapá po dychu, tep ide hore, mne sa z toho stresu aj ruky triasli,“ pomenovala príznaky panického záchvatu, ktoré dostala pod kontrolu vďaka odbornej pomoci.

Rozhodnutie jej zachránilo život

„Nie je hanba mať psychológa, nenechajte sa odradiť nejakou zlou skúsenosťou. Ja som si prešla piatimi psychológmi, pokiaľ som našla niekoho, s kým som si sadla,“ povedala otvorene Celeste, ktorej život zachránili nielen terapie, ale jedno zásadné rozhodnutie.

