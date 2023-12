Pijete každý deň perlivú vodu? Odborníci vysvetľujú, prečo by ste to čo najskôr mali zmeniť

Rôzne nápoje môžu odlišným spôsobom vplývať na zdravie zubnej skloviny. Zväčša si preto dávame pozor na množstvo sladených nápojov, ktoré vypijeme. Na minerálne vody sa však zvyčajne vôbec nesústreďujeme. Odborníci sa pritom už v minulosti pozreli na zúbok tomu, ktoré nápoje môžu mať nepriaznivý účinok na zuby.

Kritická hranica

Zubnú sklovinu najrýchlejšie opotrebujú nápoje, ktoré majú nižšie pH a sú teda kyslejšie. Čistá voda má neutrálne pH 7, káva približne 5, citrónová šťava asi 2 a žalúdočná kyselina 1, uvádza The Washington Post. Pri častom konzumovaní nápojov by sme si mali dať pozor na ich hodnotu pH, ktorá by nemala byť nižšia ako 4 - je to akási „kritická hranica“.

Ak každý deň pijeme nápoje s pH pod touto hranicou, zvyšuje sa aj riziko poškodenia zubnej skloviny, uvádza profesor John Ruby z pediatrickej stomatológie na Alabamskej Univerzite v Birminghame (meste v Anglicku). Aby sme vedeli, ktoré nápoje majú pH menej ako 4, v roku 2016 spolu s tímom kolegov otestoval približne až 400 rôznych nápojov.

Ako je to s minerálkou?

Práve v tejto štúdii sa ukázalo, že pod kritickou hranicou sa nachádzajú napríklad športové nápoje, limonády, džúsy či iné ochutené vody. Mnohé z nich hodnotou pH nedosahujú ani 3. Či bude mať nápoj s nízkym pH vplyv na naše zdravie, to rozhodne až frekvencia, v ktorej ho budeme konzumovať. Ak ho nepijeme denne, riziko je podľa odborníkov nízke.

