Nadávajú mu, že zarába na nešťastí iných. Bekim má pre všetkých hejterov jednoznačný odkaz

Všetci ho majú zapamätaného ako usmiateho muža, ktorého nezlomila ani tragická udalosť a to, že po nej skončil na invalidnom vozíku. Komik a moderátor Bekim Aziri je optimistický chlapík, ktorý sa na svet snaží pozerať pozitívne, hoci si už stihol vypočuť aj veľa zlého. „Neviem, kde sa v ľuďoch berie toľká nenávisť, ale asi v takej spoločnosti žijeme,“ zamýšľa sa v rozhovore pre portál Život.

Zarába na nešťastí

Aj keď hovorí, že on sám sa cez slová neprajníkov dokáže veľmi rýchlo preniesť, mrzí ho, že to musia čítať aj jeho rodičia a jedného dňa to uvidí aj jeho milovaná dcérka. „Neraz mi to chodí, že zarábam na sebe, svojom nešťastí, zneužívam to, že som na vozíku, a teraz po novom, že sme otvorili fitnescentrum pre vozičkárov, tak vraj zarábam na ich nešťastí. Nejako sa nad tým nepozastavujem. Ľudia, ktorí idú na tvoj profil, aby toto napísali, sú nešťastní,“ priznáva Bekim nepríjemné komentáre.

Ako dodáva, túžil len po mieste, kam by si mohol ísť zacvičiť. „Nemal som kde cvičiť a rozhodli sme sa s kamarátom, že si prenajmeme halu, kde urobíme crossfitové centrum. Požičali sme si peniaze, lebo sme nemali ani euro. Prerobili sme to a cvičil som tam iba na boku. Mal som malú žinenku, cvičil som na nej, natáčal to a dával na internet, aby ľudia videli, že to nie je len o zábave, ale aj o cvičení,“ hovorí Bekim. Rýchlo sa mu začali ozývať aj iní vozíčkari, ktorí hľadali útočisko.

Všetci sú si rovní

„Nebol to zámer cvičiť vozičkárov, my sme chceli cvičiť sami, v niečom svojom a tým, že vozičkári to videli a zaujímalo ich to a prišli k nám, tak sme ich neodmietli,“ pokračuje s dodatkom, že minulý rok zistili, že majú 40 klientov na vozíčku a už nemali kde cvičiť, tak centrum rozšírili. „Máme tam aj zdravé deti. Všetci sa tam stretávajú, sú si rovní. Vidia, že je to normálne v spoločnosti,“ zdôrazňuje dôležitú funkciu ich centra.

Napriek tomu si uvedomuje, že v spoločnosti stále panuje zvláštny názor na vozíčkarov, o čom svedčí aj príbeh jeho kamaráta, ktorému nedávno ukradli vozík. „Niekto to ukradol z garáže, nerozumiem, ako toto niekto dokáže spraviť, ale čomu ešte viac nerozumiem, je to, že keď spravil zbierku, tak mu napísali ľudia, že si to sám ukradol a teraz chce zarobiť peniaze. Toto je spoločnosť, v ktorej žijeme,“ uzatvára.