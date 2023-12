Erik Aresta prelomil mlčanie: S Barbarou som bol v kontakte. Bez nej by som asi nebol tam, kde som

Smutnú správu o náhlom odchode Barbary Haščákovej sa dozvedel až z médií. „Jej odchod je pre mňa rovnaký šok ako pre vás,“ priznal Erik Aresta, ktorý niekoľko dní mlčal, pretože si podobné veci podľa jeho slov spracováva sám mimo sociálnych sietí a médií. V dojemnom statuse teraz uviedol, že s Barbarou, ktorú nevolal inak ako Babka alebo Babuka, boli celý život priateľmi, aj keď ich spoločná kariéra nebola dlhá.

Zostali v kontakte

MC Erik a Barbara ešte v roku 1996 valcovali hitpárady s pesničkou Save the Jungle, o rok bolo všetko inak. „Barbara chcela ísť na sólovú dráhu a človeka nemožno do niečoho nútiť, zvlášť v hudbe. Nemôžete niekomu povedať, nech niečo spieva, keď to spievať nechce,“ spomínal pre iDNES.cz Erik Aresta, ktorého odchod Barbary z dua hneval, no nič s tým nevedel urobiť.

Po rokoch otvorene povedal, že pád na dno bol preňho tvrdý a ani Barbara to v zahraničí nemala jednoduché. Málokto z fanúšikov vedel, že Erik s Barbarou boli celé roky v kontakte, aj keď žili na iných kontinentoch a ich životy sa ubrali inými smermi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MCErikBarbara/photos/pb.100063800910207.-2207520000/10163429872125332/?type=3

Spolu sa rozčuľovali

„Priatelia, viete, že na sociálnych sieťach nie som nijak extra aktívny, a už vôbec nie som zástanca prílišného odhaľovania súkromia. A to platí aj pre udalosti posledných dní. S Barbarou (pre mňa to bola vždy Babka alebo Babuka) som bol v kontakte - rozčuľovali sme sa nad tým, že sme na plagáte na koncert Maduaru, ktorého sa nezúčastníme, sťažovala sa mi na bláznivú fanúšičku, ktorá na sieťach vytvára jej falošné profily, posielal som jej občas videá z akcií, kde fanúšikovia spievali naše piesne, občas som jej poslal fotky mojej dcérky, z ktorej sa veľmi tešila, alebo sme jej s Elou na narodeniny do videa zaspievali Happy Birthday,“ prezradil Erik Aresta.

Priznal, že smutnú správu o Barbarinej náhlej smrti sa dozvedel až z médií. To, že nedal vyhlásenie v prvých dňoch, podľa neho neznamená, že mu je to jedno. „Verte, že nie,“ uviedol Erik, ktorý svojimi slovami dojal všetkých fanúšikov ich legendárneho dua.

