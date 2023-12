Manželovi dala ten najkrajší darček. Bývalá misska svoju životnú lásku na Vianoce poriadne prekvapila

Do povedomia divákov sa zapísala, keď sa v roku 2007 stala kráľovnou krásy a získala titul Miss Slovensko. Po siedmich rokoch od svojho víťazstva v súťaži krásy sa Veronika Husárová vydala za Juraja Vágnera, prijala jeho priezvisko a odvtedy tvoria harmonický pár. Teraz odhalila, že v minulosti mu dala ten najkrajší vianočný darček.

Najkrajší darček

Ako Veronika Vágnerová prezradila v rozhovore pre portál markiza.sk, fakt, že sa stane mamičkou, manželovi oznámila netradičným spôsobom. Juraj, s ktorým tvorí pár už neuveriteľných 19 rokov, vraj reagoval prekvapene.

Dvojica si skvele rozumie po každej stránke, no podľa Veroniky sa vedia aj pohádať. „V našom vzťahu som ja tá spontánna a vášnivá, určite aj výbušnejšia. Na druhej strane, manžel je mi veľkou inšpiráciou vďaka svojej precíznosti a systematickému nastaveniu. Musím povedať, že sa asi hádame menej, no intenzívnejšie,“ povedala so smiechom pre týždenník Šarm.

Prekvapila ho

Že má pre neho vtedy vianočnú novinku o bábätku, to Juraj ani zďaleka netušil. A Veronika mu to prezradila prekvapujúcim spôsobom. „Práve 25. decembra som zistila, že som tehotná,“ uviedla s úsmevom misska.

Manželovi jednoducho povedala, že má zvýšenú hladinu hormónu HCG. „Netušil, o čom rozprávam, pretože som práve dohovorila s lekárkou, on sa ma len spýtal, čo to vlastne znamená?“ usmievala sa Veronika. Juraj vraj zostal na pár sekúnd ticho, ale potom sa veľmi tešil, keďže bábätko plánovali.