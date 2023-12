Keď mala rozprávať pred triedou, odpadla. Kim Basinger prekonala hanblivosť a ohúrila nielen mužov

Začínala ako modelka a filmovou hviezdou sa stala vďaka dnes už legendárnemu filmu 9 a 1/2 týždňa. Medzi oscarové herečky sa zaradila po stvárnení jednej zo ženských postav v snímke L.A. - Utajené skutočnosti. V piatok 8. decembra bude mať americká herečka Kim Basingerová 70 rokov.

Hanbila sa pred spolužiakmi

Narodila sa 8. decembra 1953 v meste Athens v americkom štáte Georgia v rodine hudobníka a tanečnice. Ako dieťa bola extrémne hanblivá, čo malo veľký vplyv na jej detstvo a dospievanie. Keď mala rozprávať pred celou triedou, Kim dokonca odpadla.

Ako sedemnásťročná zvíťazila na súťaži krásy Junior Miss Georgia, čo jej umožnilo preniknúť do sveta módy. Odsťahovala sa do New Yorku a venovala sa modelingu, ocitla sa aj na titulke magazínu Playboy. Prácu modelky však neznášala. „Bolo veľmi ťažké prechádzať od jednej rezervácie k druhej a vždy riešiť to, ako som vyzerala. Nemohla som to vydržať. Cítila som, ako sa dusím,“ spomínala. Popri práci modelky však študovala herectvo na Neighborhood Playhouse.

Neoficiálna bondovka

Jej sen o hereckej kariére sa začal napĺňať v roku 1976, keď dostala menšiu úlohu v televíznom seriáli Gemini Man. Prvú hlavnú ženskú postavu stvárnila v ďalšom televíznom projekte Dog and Cat (1977). V roku 1981 sa z televízie prepracovala na filmové plátno, keď sa v hlavnej úlohe predviedla v snímke Hard Country. O dva roky neskôr si zahrala po boku Seana Conneryho v neoficiálnej bondovke Nikdy nehovor nikdy (Never Say Never Again, 1983), ktorú režíroval Irvin Kershner.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.