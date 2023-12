Pieseň Každý deň budú vraj Vianoce nemala byť vianočná. Viete, o čom naozaj spieva Meky Žbirka a Lojzo?

Započúvali ste sa niekedy do textu poriadne?

Medzi najhranejšie vianočné skladby patrí pieseň Každý deň budú vraj Vianoce v podaní skupiny Lojzo a Mira Žbirku z roku 1991. Vedeli si, že pesnička pôvodne vôbec nebola určená pre vianočné obdobie? Syn lídra skupiny Lojzo, Mariána Kochanského, pre Nový čas prezradil skutočný význam legendárnej piesne. „Len zasvätení vedia, že táto vianočná melódia vznikla oveľa skôr ako samotný text,“ priznal Marek Kochanský, ktorý si spomínal, že otec hrával doma známu melódiu ešte dávno pred rokom 1991.

Text nebol o Vianociach

„Paradoxne, hudbu napísal za socializmu, v Československu a text vznikol až po Nežnej revolúcii, po rozdelení republiky. Skladba však vôbec nebola robená účelovo ako vianočná,“ povedal Marek Kochanský. Jeho otec Marián sa nakoniec rozhodol, že pieseň naspieva spolu s Mekym. Skladba Každý rok budú vraj Vianoce vyšla nakoniec na štvrtej LP platni skupiny Lojzo, no rádia ju hrali len veľmi málo.

„Každý deň budú vraj Vianoce.

Ticho šepkajú ľudia po vonku.

Už sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva,

iba kamienok či sladkú salónku?“

Text piesne totiž nebol o Vianociach, ale hovoril o odchode bývalého režimu zo Slovenska a o očakávaní toho, čo prinesie ten nový. Ľudia očakávali, že s kapitalizmom by na Slovensko mali prísť krajšie časy, čiže „každý deň Vianoce“.

Len čas mal ale ukázať, či nájdeme v pozlátku zabalenú salónku alebo iba kamienok. „Je to nádherný text, ktorý poukazuje na to, aby sme sa netešili vopred. Tak ako počas Nežnej revolúcie ľudia verili, že bude lepšie, a napokon sa to ubralo iným smerom,“ vysvetlil Marek Kochanský.

Ako sa stal nakoniec z piesne vianočný hit?

