Do Vianoc sme doma, sľuboval jej na súde. Milenci z Československa na seba čakali osem rokov

Zaľúbenci z Československa putovali za špionáž do väzenia. Milena čakala na svojho Jaroslava roky.

Mala len šesť rokov, keď sa začala druhá svetová vojna a čerstvých 15 rokov, keď v Československu prevzali moc komunisti. Tí ju zo začiatku veľmi netrápili. Milena Součková sa totiž ako tínedžerka bezhlavo zamilovala do Jaroslava, s ktorým si plánovali spoločnú budúcnosť. Jeho však komunisti hnevali až do špiku kosti a on potom nahneval ich. Namiesto svadby Milenu a Jaroslava čakalo komunistické väzenie a namiesto spoločného života roky odlúčenia. Toto je príbeh lásky dvoch mladých ľudí, s ktorými sa osud kruto zahrával.

Novonarodená Milena s rodičmi, 1933 Foto: Paměť národa

Videla, ako padali bomby na Prahu

Milena Sedláčková, rodená Součková, sa narodila 13. mája 1933 v Prahe, kde prežila šesť rokov šťastného detstva. Keď išla 1. septembra 1939 prvýkrát do školy, nemala ani len potuchy, že v ten istý deň sa začne vojna, ktorá zmení celý svet. „Keď pre nás otec prišiel v uniforme, tak skoro plakal,“ spomínala Milena pre Pamäť národa.

Aj keď vojna poznamenala celé Milenine detstvo, najhoršie chvíle zažila, keď sa vojna blížila k svojmu koncu. „Nikto už nepočítal s niečím takým, všetci ostali doma. Ja som si písala úlohu, keď to vypuklo. A kým sme zliezli dole do pivnice, tak bolo po bombardovaní,“ spomínala na 14. február 1945, kedy na Prahu padali bomby zo spojeneckých lietadiel. Niektoré bomby dopadli len neďaleko činžiaku, v ktorom bývala Milena s rodičmi. Po nálete uvidela Prahu v plameňoch a na uliciach telá tých, ktorí bombardovanie neprežili. Keď v máji vypuklo v Prahe povstanie, Milenini rodičia odišli stavať barikády a Milena chcela ísť pomáhať tiež. V tom čase mala len 12 rokov.

Milena Sedláčková (vtedy Součková), 1948 Foto: Paměť národa

Kľakla si a prosila ho, aby to nerobil

„Ale oni ma so sebou nechceli,“ spomínala na rozhodnutie rodičov, ktoré ju vtedy nahnevalo. Tie dni bola Milenina rodina svedkom pekla na Zemi. Dnes sa jej spomienky z detstva vracajú pri sledovaní záberov z Ukrajiny. „Pre mňa je to katastrofa! Pozriem na televíziu a vidím tie deti a dospelých ľudí na Ukrajine, nerobí mi to dobre. Dúfala som, že toto sa už nikdy nevráti,“ povedala len nedávno 89-ročná Milena Sedláčková.

Aj ona bola len dievčaťom, ktoré cítilo počas vojny neustály strach. Na Pankráci postrieľali celé rodiny. „Hnali ľudí pred tanky a strieľali do nich a otecko vyhlásil, že než by nás dal Nemcom, tak radšej skočíme zo Šancov. To sú hradby na Vyšehrade. A ja som si pred oteckom kľakla a prosila ho, aby to nerobil,“ uviedla Milena, ktorá sa nakoniec dočkala Vlasovcov, známej ruskej oslobodeneckej armády.

Kto sú komunisti? To mala ešte len zistiť

Keď celý svet začal oslavovať koniec vojny, aj Milena chcela ísť oslavovať do ulíc. Jej otec jej to nedovolil. Vybrala si totiž oslavu, ktorú organizovali komunisti, kde ju otec za žiadnych okolností nedovolil pustiť. „Kto sú to tí komunisti?“ pýtala sa Milena svojho otca, ktorý jej nedal príliš jasnú odpoveď. Vtedy jej ani len nenapadlo, že ich ideológiu pocíti na vlastnej koži.

