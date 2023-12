Otec ich týral, v jednej izbe ich žilo sedem. Macaulay Culkin našiel svoje šťastie vďaka žene a synovi

Otestovala Asociácia amerických dentistov túto kefku? To je len jedna z mnohých ikonických viet vianočnej filmovej série Sám doma. Keď sa pred 33 rokmi prvýkrát objavil na obrazovkách Macaulay Culkin ako Kevin McCallister, stal sa jednou z najväčších detských hviezd. Ako prvý detský herec zarobil milión dolárov, zahral si v klipe Michaela Jacksona a celý svet mu ležal pri nohách. Na svoje roky slávy ale Macaulay nespomína s nadšením. Jeho otec si chorým spôsobom cez syna plnil svoj dávny nesplnený sen.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/995PlayFM/photos/bc.AbpcA5zP_Y4pw-3BXC2sfp8hPlg7xctP5JiWSz5kCrr3pL2HfL3mvDs6eBs1eKxmamxaEypyyYUc-jHWIu4Vdzu6Ixrc5INAZpZCHCIW4UHRdo1DPojZAE8N9iNHBK4QGDoJIbitB5AGXxVriMOyL1jv/3859169470870085/?opaqueCursor=Abr8DZg0biNNaeM1yAPpfz--9xroj6b94goCSNscEPDnONuVjHy5ZdItDbITASGx3IB3FbYX_PuuWURQtx2fP_zr8pHGF8vPXL7v1cAbunQ-4QakKk84DP4sNHpEdeOX4PzYUlnCqmektjqJcxgcleVn8tgjcxy26zyCwWrT8U96lKDFFrQljg-GH9oAXExh8JjVrf7rZhPkaL6K60uBMTEcGtpo9Q0m1cF8JJjsNzb0F9Lt-FHr_kGAdtoY3UjVHWtmPJVPkKnB5e9VccD-aQXOtc7G86s4gclUmrG7Yvt4qmm2kqS0wXUutydiAvxCZJudrs57lct4Ln4bxd1BS8oJ7M1TyWM_JgJzrmdT7Zj6cA3qNT2wqQf82r9-e8g5e5lg8f9ZlAgTR9CJJZi5BnLp6N7JhHeHzKBrxMhilgtoElI-rZINB4875mqI2YQGSiAUJn35XRiYUG24bYWMpkJpbpv5z7VzNwwXmfNa9hAaUTZedjtzGRjUau5BysvM43mfcW8eLaMx0Fc0UGAWvmFUznUCvE2KZQDltge0XV_6dZBTW5WKKJOUMqRSo--4YqFhxdRiK2xlxyQEHOYL92tsOeQnhm3yl-iIQcTvamWzrqdPVBjE58GTGEj7FSrZqAdSU28S66xuSvSE4vRv4JyR6ov1az9DWWw9h0zFlhp6ZA

V jednej izbe sedem detí

Mal len 10 rokov, keď sa stal najmladším hercom, ktorý zarobil milión dolárov za film. Len pár rokov predtým sa pritom plazil pod sedadlami v divadle, aby našiel aspoň nejaké drobné. Culkinovci žili v New Yorku, kde sa v malom byte tlačili rodičia so svojimi siedmimi deťmi.

Patricia pracovala ako operátorka a jeho otec Kit pracoval v miestnom katolíckom kostole. Trpeli veľkou biedou, nemohli si dovoliť väčšie bývanie, a tak sa sedem detí tlačilo v jednej izbe. „Bola to len jedna izba, v ktorej neboli ani žiadne dvere, okrem kúpeľne, kde ale zase chýbal zámok,“ spomínal Macaulay, ktorý bol tretí v poradí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TheCulkins/photos/basw.AboT24WMipRrt2hs9ZtepNH82xO378F5MpfmlWhsR4e_NnR75Ofgcz8OncNW5RGyU-m3R7DLLy1MEk2YHN0cA7FKtPnM64bDL56BKsd-zLC6KFxNon9QZ3bvPlq9LZ8IKHaYbPJGPQDKu2ml7JYPIxAHodgBO1e2hPAnAoJibW0E2w/253453248155329/?opaqueCursor=AboKCS9zX9B3EqV15e5MAyxDW_SY2P-oYKEsiIMmhg-8p85spx9ECaBOwRPwVKCbK9laYj73_VGMPU9_XsIqaSbPmz4nhYUYl8phNMcnStYUUDkD0AUtMLVTAZ7EEbxrOkXuwlfHvajsf96Fc7deUceYf0lC62lCpuwHm7aBHNmknQLRLkq-KtiYBo-SXTM-ge7bZyhZsYPtYjeA4iyzu3X9mXiMT_--w4eEbUZoWNOhLl4LnRFjJh5-yRBfU0wo1NEHa5PsjnZLKkEb3G-2N2nISQK-wgfBlrasshk6PT5R-PmXQVnNvZJxmaW2iDIACZRJniUwnlN8w-sTerMpE-ZGqRTH0jU6SszLzCX2LO9rXQVIJgGWRQx964lKu2L8jVuwddocnyJE1ohndYNZYRA0CTd54QMk4WhJ8rlnTskRI_U--44KzkghusfLMgXZ5R9_BpI-syml89SbUC5d67oYIQdEFia-nlGhzyxJGL07OEW1gP659FZGs3pCNeFSLYz8Z2uUVtrbj4GuXyTXZF4u4IPqTc73LTZHEB4CmoDV-WFVdf5YTUwCBsYqHrS9yFbQgGQw2x4YJqA1tyTMNai9K8QQk95ucdrUjJ9jQvNyYXksloPSsHfEA_wY3YZronxHPkjKYo5nkrQNfMqtz8P-5HRAkE0Jez_scJAeHgaX9JrvQmmukbW48uFzYCV-2D62KiRIbK827uZluLuJvEFFF67WhLFJQDKNIGzgRTwzv30pp35wTBikwGJi6w4yVo8vC-YZITagQWaYyIg8vGawSa_p4a2m3fp-t7xD1NC3aN_fxpGJ7V-Ixu95aSFqdEpTE9pAZ3pb0UBbS8uN2kXI7bO3rDiTAQ2LEOf5Ckq8eQ

Culkinovci susedili so Susan Seligovou, manažérkou divadla, ktorá hľadala do jednej hry mladého chlapca. „A to som bol ja,“ povedal Macaulay Culkin, ktorý dostal svoju prvú rolu. Kastingový režisér Billy Hopkins priznal, že mladému hercovi musel platiť cesty na skúšky, pretože rodina nemala žiadne peniaze.

Culkinov otec Kit veľmi chcel, aby syn uspel, pretože aj on sám mal raz ambíciu stať sa hercom, a tak si svoj sen chcel splniť v synovi. Všetkých sedem detí nakoniec v istom čase donútil k herectvu. Keď deti neuspeli podľa jeho predstáv, doma ich ponižoval a vyhrážal sa im. Macaulay už vtedy cítil, že otec naňho žiarli, pretože to, o čo sa on snažil celý život, on dokázal dosiahnuť už ako 10-ročný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160300734650472&set=basw.Abpw26mbUjaVT7cPN3inIm3oJju3AJvexK4XzqByVQ9bfdf1k2FEwDPRI2EsQlj4NWx8v_KwljpOE6Z888HUcZbT-a_0_gn7LQz9_ahvb8KLC1YMXsSCMhyYZJzJ5DOAAsnQQ-fmhFZD2Gk6k9N-PJqswTCC-qZcijkVF10dCQSaJg&opaqueCursor=Abp5bTRWDZYCiz1tl2ecfoWGFh7wab8pxutKbxl2RG9l66SLduQZV5ieLC8YNiwJ1wZs_1vVhxKA2hJcfbsFiHjtlBg1lgYWtGQDz9QIfjKZGFqluDO1ffXf7Ul7Pks-LO1Uo5YZ7RAPFETvzpswj3jSM78-sjyhdKwgqdGlTZhOuJsYUMtpyPpcTYlRTj9QQwX6YWPJ31dOWhLx9dN4dvEy5lSZAI_AyTtSmchCtgr4pXxJSiGoQAqMz6DmRDDrvzoG2unvpz5QsryASHfWcDBbgprpe2lT0uepjdA-M5WSIpRYsDfRpY1t3esn8rTaz9necASkIiMdhvSs7M6XUpaVddrJyG7L5jvQkifyItaOPDAsMZNzx0U8_ZwYF-4j-rOrDLyk-v3wKe71LqylHPB_YAcOj028gj-EXD3sl1voGIlU2eW9NzQo-joSq36gTwOKoCzZbssP37epuGuJITfBRZR1NcWqGQBICnPG3g21FbpiY5W1mutw6VeadlsHEVU_2IUgd4TeBM1KH675UC4of7mD1okzjiJA5IycxsxjZqff22k4gO1-15NsG4ghUS3L7Auqn1worz5psJH2-MiERulEwEUJpFn3w2-5ojdl6S0ttFsdj2ynBug24Kl-Lud9Q3gLtf9XSiu-t_u7GjXo6Pgeld5W7_MkqAsyJuYZsuCq8jLFtD-0M1Q2pkWlV0Ru3zd8hTHeZ6w5q_OAuNrcWoFjs_e6k59cNSvScHq0onOGYCPvq9t2hcJlPd86sQ_7CA6kKFxFeLWLnCXIe1UlW2jdUZUoT0giWGwHRpgqiA

Oci, potrebujem voľno

Najskôr ho preslávila rola vo filme „Strýko Buck“, kde scenáristu Johna Hughesa očaril natoľko, že mu na mieru napísal scenár na film Sám doma. Otec Kit sa stal jeho manažérom a chodil so synom na každé jedno nakrúcanie. „Dobré správy, Macaulay, kúp nám nový dom!“ hovoril mu otec, ktorý bol podľa herca veľmi zlý človek. Fyzicky aj psychicky svoje deti týral a manipuloval nimi tak, aby ich mal stále pod palcom. Patricia deťom nedokázala pomôcť, pretože obeťou násilia bola aj ona. „Urob tak ako poviem, alebo ťa udriem,“ vyhrážal sa synovi, ktorému zarábal milióny.

Článok pokračuje na ďalšej strane: