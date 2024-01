Odborníci prišli na neuveriteľný trik proti bolehlavu po prepitej noci. Toto by vás v živote nenapadlo

Možno ste sa aj vy po silvestrovskej oslave zobudili s bolehlavom, ležíte v posteli a poriadne vás bolí hlava. Toto štádium je už zrejme treba nejako pretrpieť, ale nabudúce už môžete byť múdrejší. Najmä, ak preferujete pitie vína. Odborníci totiž poznajú jeden kontroverzný trik proti bolesti hlavy po pití tohto nápoja bohov. Nie všetkým vinárom sa bude páčiť, píše o ňom iPrima.

Tisícky rokov bolehlavov

Hoci to znie šokujúco, pri pití by ste mali siahnuť po lacnejších fľašiach vína. Toto odporúčanie potvrdzuje aj emeritný profesor enológie (vedného odboru zaoberajúceho sa vínom, pozn. red.) Andrew Waterhouse. Ide hlavne o to, aby ste si vybrali víno vyrobené z bobúľ, ktoré strávili menej času na slnku.

Bolesť hlavy po vypití vína je tu od praveku. Zažili ju už naši predkovia, ktorí sa naučili vyrábať alkoholické nápoje z fermentovaného ovocia.

Záhada vyriešená?

Vedci sa snažili rozlúsknuť tvrdý oriešok a prísť na to, čo bolesť v skutočnosti spôsobuje, a tak postupne prichádzali s rôznymi teóriami. Najprv boli príčinou triesloviny, siričitany či histamíny. No až teraz prišli s pravdepodobnejšou možnosťou - preskúmali 12 zlúčenín vyskytujúcich sa v červenom víne a predpokladajú, že za bolesti môže kvercetín. Tvorí sa v šupkách bobuliek v snahe o ochranu pred slnečným žiarením.

Napriek tomu, že kvercetín pôsobí ako zdraviu prospešná látka, ktorá môže znížiť riziko infarktu či istých typov rakoviny, spolu s alkoholom môže pôsobiť iným spôsobom. „Keď sa v tele zmieša s alkoholom, môže spôsobiť bolesti hlavy, keďže narušuje schopnosť odbúravať alkohol,“ vysvetľuje profesor. Stačí si teda vybrať lacnejšie víno, ktoré vám nespôsobí až také problémy.