Dovŕšil 25 rokov a vlasy boli fuč. Viete, kto je tento štramák s hustou hrivou a nezameniteľným hlasom?

„Stužková 1988... asi,“ napísal známy herec k fotografii z mladosti. Mladík s čiernym motýlikom a hustými kučeravými vlasmi sa na nej bez úsmevu díva do objektívu, no celý večer si určite užíval. To ešte netušil, že sa z neho raz stane herec, ktorého hlas pozná azda každý Slovák či Slovenka. A že mu tie vlasy nevydržia dlho.

Spoznávate mladíka na fotografii?

Foto: Instagram D. C.

Článok pokračuje na ďalšej strane: