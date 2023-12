Nadávali jej, že si so svojím vzhľadom vôbec dovolila otehotnieť. Mamička sa však sna o rodine nevzdala

Narodila sa so vzácnym ochorením, no namiesto pomoci sa dočkala nepríjemných pohľadov a odcudzovania. Američanka Courtney Blackmoreová sa napriek tomu nikdy nevzdala sna o láske či vlastnej rodine. Keď však oznámila, že pod srdcom nosí vytúžené bábätko, vlna kritiky zosilnela. „Aj keby malo moje dieťa postihnutie, milovala by som ho rovnako, ako keby bolo zdravé,“ vyznala sa mamička. Svojím príbehom všetkým ukázala, že aj zdravotne znevýhodnení ľudia majú právo byť rodičmi.

Nikdy nezapadla

Ako informuje portál Kid Spot, 27-ročná Courtney sa narodila s cystickým hygromo, vrodenou chybou, ktorá má za následok deformáciu tváre v podobe výrastkov na brade a krku. Nemôže preto zavrieť ústa a trpí chybou reči. Hoci mala počas dospievania rovnaké záľuby aj potreby ako jej rovesníčky, kvôli svojmu hendikepu nikdy nezapadla.

Napriek tomu neprestala snívať o tom, že sa v jej živote jedného dňa objaví niekto, kto ju pochopí. Keď pri hraní počítačovej hry stretla istého Raydena, ani si neuvedomila, že nestretla len akéhosi kamaráta, ale rovno svoju životnú lásku. Netrvalo dlho, začali spolu bývať a snívať o rodine.

Nadávali jej, že si nezaslúži byť mamou

Sen sa stal skutočnosťou a tento rok na jar sa Courtney pochválila radostnou novinou, ktorá však spustila vlnu nenávistných komentárov. „ Ľudia hovoria, že si moja dcéra nezaslúži žiť tento život,“ zaspomínala si na komentáre, ktoré sa začali objavovať na sociálnych sieťach. „Ž e si nezaslúžim byť mamou,“ dodala.