Používame ich každý deň, no môžu byť nebezpečné. Na tieto veci si pri kuchynských utierkach dajte pozor

Sú bežnou súčasťou kuchyne, ktorú dennodenne využívame. Kuchynskými utierkami nielenže čistíme riad, ale často si do nich utrieme aj ruky. Je však potrebné zamyslieť sa nad ich čistotou a starať sa o nich podobne ako o spodnú bielizeň či oblečenie. Môžu sa totiž stať nebezpečnými pre zdravie. Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete spraviť, aby pre vás utierky neboli až takou hrozbou.

Pozor na farby

Hodiť utierky do práčky by ste mali už po ich zakúpení. Z výrobného procesu na nich totiž zostáva maz a prebytočné farbivo. S ich farbami súvisí aj spôsob, akým utierky vyperiete najlepšie. Ak nechcete, aby vám zafarbili oblečenie, perte ich samostatne. Ak zvyknete prať oblečenie s utierkami, môžete do práčky vliať ešte zriedený biely ocot, ktorý okrem iného zvyšuje savosť utierok.

Naopak, aviváž ju znižuje, preto by ste ju s octom kombinovať nemali. Ak ste ju však v predošlom praní využili, do toho nasledujúceho môžete pridať k prášku aj sódu bikarbónu a namiesto aviváže ocot.

Musíme prať utierky každý deň?

Je potrebné si dať pozor na to, čoho všetkého sa utierka dotýkala. Možno prišla do kontaktu so špinavými rukami, možno aj s mäsom či vajíčkami. V týchto prípadoch je potrebné byť mimoriadne obozretný pri používaní utierok. Hromadia sa na nich totiž choroboplodné zárodky či rôzne baktérie, medzi ktoré patria aj tie, ktoré spôsobujú dokonca otravu jedlom. To sa deje najmä v prípadoch, keď utierky nesušíme a zostávajú vlhké.

Odborníci síce odporúčajú prať utierky každý deň, no záleží na intenzite používania utierok. Ak ich využívate na uchopenie horúcich jedál alebo pri príprave kávy, nedostávajú sa do kontaktu s vodou a nehromadí sa v nich toľko baktérií. V tom prípade stačí utierky prať približne raz za 3 - 7 dní. Na druhej strane, ak je utierka vaším verným pomocníkom pri manipulácii s riadom a už spomínanými potravinami, risku sa vyhnete len každodenným obmieňaním utierky.