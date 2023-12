Známa psychologička: Deti s touto schopnosťou sú v živote úspešnejšie. Každý rodič musí ísť príkladom

Ak by mali rodičia vybrať budúcnosť svojmu dieťaťu, tak by preň určite chceli len to najlepšie. Priali by si, aby bolo múdre, úspešné, no zároveň ľudské, slušné a ohľaduplné. Aj keď sa tieto schopnosti neukrývajú v učebniciach, netreba zabúdať, že aj emocionálnu inteligenciu (EQ) je možné trénovať a navyšovať. Ako vysvetľuje pre portál Maminka psychologička Kristina Zemánková, ak chceme, aby z našich detí vyrástli úspešní ľudia, mali by sme ju u detí rozvíjať už od útleho detstva.

Kľúčový je prístup rodičov

Na rozdiel od IQ, ktoré vypovedá o našej inteligencii a rozumových schopnostiach a ktoré sa počas života výrazne nemení, EQ je možné trénovať. „Rozhodne veľkou mierou závisí od prístupu rodičov a ďalších osôb starajúcich sa o dieťa. To, čo dieťa zažíva v kontakte so svojimi opatrovateľmi, formuje jeho emočné prežívanie seba samého i sveta a ľudí okolo neho,“ hovorí odborníčka.

Foto: Freepik, @freepik

Aj keď nedokážeme úplne ovplyvniť temperament dieťaťa, môžeme podľa jej slov ovplyvniť, ako sa naučí zaobchádzať s emóciami samého seba aj emóciami druhých. Dobrá miera emocionálnej inteligencie sa totiž hodí v každodennom živote a dokonca ovplyvňuje mieru úspechu v dospelosti.

Je potrebné hovoriť aj o náročných situáciách

Platí však, že nemôžeme naučiť dieťa niečo, čo sami nevieme. Je preto dôležité, aby každý rodič dobre zaobchádzal so svojimi emóciami a išiel príkladom. „Je dôležité, aby nás deti mohli vidieť v rôznych emóciách a mohli odkukať, ako s nimi zaobchádzame. Ako sa staráme, keď sme smutní, ako nastavujeme hranice, keď máme zlosť, ako riešime napäté situácie alebo konflikty s ďalšími ľuďmi alebo ako rodičia medzi sebou navzájom. A druhá vec je dobre reagovať na emócie našich detí,“ vysvetľuje Zemánková.

Posilňovať emocionálnu inteligenciu sa dá aj úplne jednoduchým spôsobom.

Článok pokračuje na ďalšej strane: