Kariérny terapeut: Toto je téma číslo jedna, ktorú by ste na vianočnom večierku nemali riešiť s kolegami

Aj keď kouč radí, aby sa zamestnanci na vianočnom večierku uvoľnili, nemali by robiť niečo, čo by mohli neskôr ľutovať.

Čaká vás vianočný večierok alebo tradičné pracovné posedenie pri kapustnici? Najväčším faux pas podľa kariérneho kouča a terapeuta Brandona Smitha nie je príliš veľa alkoholu v krvi, ale jedna téma, ktorá môže narušiť celý večierok.

Ako prezradil pre CNBC, ak nechcete kaziť atmosféru, pri ktorej sa chcú všetci uvoľniť a baviť sa, nikdy by ste nemali na vianočnom večierku hovoriť o práci. „Úplne by som sa vyhol rozprávaniu o práci na vianočných večierkoch. Toto skutočne nie je ten správny čas,“ priznal terapeut, ktorý dal aj rady, ako sa vyhnúť debatám o práci, keď sa máte zabávať.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Ako na to

Vianočný večierok je podľa Smitha jedinečná príležitosť, kedy môžete svojich kolegov spoznať mimo kontextu práce. „Použite to ako príležitosť na témy, ktoré sa netýkajú roboty. Hovorte o rodine, o tom, odkiaľ daná osoba je alebo aké má záujmy. Čokoľvek, čo nie je špecifické pre vašu prácu,“ vysvetlil terapeut s tým, že takéto rozhovory vám pomôžu nadviazať silnejšie vzťahy s kolegami, čo nakoniec vedie aj k väčšej spokojnosti na pracovisku.

Aj keď Smith radí, aby sa zamestnanci na vianočnom večierku uvoľnili, nemali by robiť niečo, čo by mohli neskôr ľutovať. Preto by mal človek ísť na vianočný večierok s plánom, ktorý dodrží.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Koľko toho vypiť

Článok pokračuje na ďalšej strane: