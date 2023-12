Ako sa vyhrabať z chudoby, ktorá sa dedí z generácie na generáciu? Podľa odborníkov potrebujete jednu zručnosť

Roky prežité v slabých sociálnych podmienkach a generačná chudoba prerastajúca do akéhosi začarovaného kruhu, z ktorého sa dá len ťažko vymaniť. Nie je to však nemožné. O tom, ako je možné dostať sa aj z tej najhoršej generačnej chudoby hovoria v novom diele relácie DÁSATO Svet podľa Gabiky Zuzana Tomanová z organizácie Cesta von a Jakub Keračík z Národnej banky Slovenska.

V rozhovore sa dozviete: akú úlohu v projekte zohráva Národná banka Slovenska,

prečo generačná chudoba nie je len o financiách,

v čom spočíva tento problém a ako je možné ho riešiť,

koľkým rodinám už projekt pomohol vyjsť z kruhu generačnej chudoby,

že riešenie tejto situácie pomáha rodinám aj realizovať sny.

Nejde o to rozoznať kreditnú kartu od debetnej

Človek v takejto životnej situácií bez pomoci zvonka často nevie, čo robiť. Organizácia Cesta von v spolupráci s Národnou bankou Slovenska preto vytvorili iniciatívu, ktorá sa tejto problematike venuje. „Finančná gramotnosť nie je iba o tom, či človek vie rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, je to zručnosť ako si vedome riadiť príjmy a výdavky, vyrovnať sa s dlhmi,“ vysvetľuje Keračík.

Generačná chudoba pritom nie je len o financiách, je to komplexný problém. Mentori okrem poradenstva vedú rodiny aj k tomu, aby deti chodili do školy, učili sa a robili si domáce úlohy. „Týmto ľuďom veľakrát záleží na vzdelaní detí, ale v tyranii prítomného okamihu s tým, že sa potrebujú postarať o malé, zakúriť, ísť po vodu či po drevo, je na to menej priestoru,“ myslí si Tomanová.

Večer zomierajú, ráno sa znova rodia

Ľudia zápasiaci s každodennosťou, ktorí si potrebujú vybojovať aspoň minimálne vhodné podmienky na život, často nemyslia dopredu. Nemajú na to priestor. „Večer zomierajú a ráno sa znova rodia, plány do budúcnosti sú pre nich sci-fi. Týmto sa im umožní aj snívať a ak sa tej šance chopia, aj sny realizovať,“ uviedol Keračík.

Mentori pracujú priamo s rodinami. Ide o sociálnych pracovníkov alebo právnikov, ktorí sú prostredníctvom projektu Filip v kontakte s týmito ľuďmi a keďže ide o ľudí z majority, najprv si s členmi rodín musia vytvoriť vzťah. Bránou k tomu sú ženy z projektu Omama, ktoré pochádzajú priamo z komunít a venujú sa práci s deťmi. „Nie je to teda len niekto cudzí, kto ich príde učiť, aby lepšie hospodárili,“ približuje Tomanová.

Celý rozhovor so Zuzanou Tomanovou a Jakubom Keračíkom si môžete pozrieť tu:

