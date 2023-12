Simona Salátová: Závidela som otcov, ktorí prišli so stromčekom domov triezvi. Vianoce si už nedám zobrať

Jej otec bol statný muž a ľudia sa ho báli. S policajtmi bol kamarát a vždy to u nich doma skončilo iba napomenutím. „Otca zatkli, až keď zbil mamu na verejnosti,“ hovorila otvorene v relácii ZKH úspešná komička Simona Salátová, ktorá teraz napísala, ako u nich doma vyzerali Vianoce. Svojím úprimným príbehom chce pomôcť všetkým deťom, ktoré môžu ešte aj dnes zažívať podobne traumatické chvíle.

Otec kŕmil brata a jej jedlo nedal

„Otec sa rád vyjadroval k tomu, aké tučné prasa je jeho dcéra a nemohol pochopiť, že sa také niečo stalo práve jemu. Často mi dával zámerne menej jedla ako bratovi alebo kŕmil brata predo mnou a mne jedlo nedal,“ povedala pre SME Simona Salátová. Roky žila v rodine, kde sa otec mame vyhrážal, že ak sa pokúsi utiecť, všetkých ich zabije.

„Keď si to len na chvíľku predstavíte, uvedomíte si, aké je ťažké konať v takej situácii a skladám klobúk pred každou ženou, ktorá nazbierala silu zmeniť život seba a svojich detí,“ priznala po rokoch Simona, ktorá na sociálnych sieťach uviedla, že ani Vianoce u nich neboli pokojné.

Simona Salátová v detstve. Foto: Instagram - Tvoja tvár znie povedome

Na Vianoce závidela otcov aj mamy

„Vianoce sú citlivé obdobie. Pre väčšinu ľudí to najkrajšie, ale pre rodiny, kam sa vkradla bitka a krik, to najhoršie. Zatvorení doma sa mnohokrát pozerajú spoza okien, ako beží vianočný život. Aj ja som ako malá závidela vystresované mamy, ktoré dávajú deťom ochutnávať večeru počas varenia. Závidela som otcov, ktorí so stromčekom prídu domov triezvi,“ napísala komička, ktorá s hrdosťou dodáva, že aj keď boli jej Vianoce v detstve väčšinou hrôzostrašné, dnes si ich už nedá zobrať.

