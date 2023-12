V Amerike to nemala ľahké, manžel ju posielal domov. Barbara Haščáková mala ešte svoje plány a sny

Mala našliapnuté na hviezdnu kariéru, no jedného dňa sa rozhodla, že odíde do Spojených štátov. Chcela žiť obyčajný život. Slovensko už niekoľko dní smúti za Barbarou Haščákovou, ktorá zomrela náhle vo veku 43 rokov. Po jej blízkych priateľoch teraz pre Plus 7 DNÍ prehovoril aj jej manžel Steven, ktorý priznal, že to Barbara za veľkou mlákou nemala jednoduché, no napriek tomu sa nikdy nevzdala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10217356252324011&set=a.10217356252644019

Posielal ju domov

„V Amerike je ťažký život. Ja som jej hneď, ako sem prišla hovoril, aby sa otočila a vrátila na Slovensko, kde mala skvele rozbehnutú kariéru a zárobky,“ povedal Steven Soukup, ktorý až časom pochopil, prečo sa Barbara nechcela vrátiť na Slovensko.

„Zabili by ma ako Ivetku Bartošovú. To radšej zomriem tu a nech o mne nič nepíšu,“ hovorila speváčka, ktorá sa bála bulváru a v cudzine chcela podľa jej slov chodiť ako normálny človek v teplákoch po ulici bez toho, aby o tom niekto napísal.

Ako prezradil Barbarin kolega a blízky priateľ Miro Jaroš, speváčka mala veľké sny, no nestihla ich naplniť. Jej brat Andrej uviedol, že speváčka zomrela náhle na cievnu mozgovú príhodu.

Hovorila o svojich plánoch

Článok pokračuje na ďalšej strane: