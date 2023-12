Kazil každé Vianoce, manželke pekáč s mäsom vyšmaril z okna. Jiří Kodet nebol cholerikom iba v Pelíškoch

Vedel sa rozčúliť nad komunistami, ale aj nad dcérinou drzosťou. „Dávam boľševikovi rok, maximálne dva!“ hovoril Jindřich Kraus, známy cholerik, v legendárnom filme Pelíšky. Herec Jiří Kodet dal vo filme tvár vojnovému veteránovi, ktorý vo svojom výbušnom zanietení zraňoval svojich najbližších bez toho, aby to zaregistroval. Aj keď svoju ženu a dcéru miloval, jeho povaha mu to nedovoľovala nahlas vysloviť. Manželka herca Jiřího Kodeta priznala, že jej manžel rolu nemusel ani hrať. Bol presne taký istý ako Jindřich Kraus. Napriek tomu, že herec vedel svojou zlosťou zničiť každé Vianoce, druhá manželka Soňa s ním bola takmer 40 rokov.

Vianoce ako vo filme

„Samozrejme, že bol cholerik, ale nebolo to každý deň, inak by sa to asi nedalo prežiť. Vrcholilo to spravidla z neznámych dôvodov práve na Vianoce,“ spomínala manželka Soňa, ktorá priznala, že Vianoce u nich doma vyzerali presne ako u despotického hrdinu z filmu.

„Bolo to presne ako v Pelíškoch. Liali sme olovo, púšťali sme plávajúce sviečky. Od rána doma išla muzika. Miloval vážnu hudbu, tou prelínal rôzne koledy,“ rozprávala pre iDnes.cz Soňa Kodetová, podľa ktorej jej manžel neznášal všetky sviatky a špeciálne Vianoce. „Tie kvôli deťom zrušiť nemohol, ale navodil takú atmosféru, ako keby bolo dobré zrušiť ich,“ spomínala v šou Jána Krausa. Až po rokoch pochopila, že Jiří Kodet nepoznal sviatočný pocit pokoja a rodinnej blízkosti ako dieťa a nevedel sa s tým zmieriť ani v dospelosti.

Počas každých Vianoc sa doma pohádali, večer sa zase udobrili a na konci dňa mali pohodu. „A manžel bol šťastný, že je to zase za nami,“ spomínala Soňa. Keď sa jej Ján Kraus v rozhovore opýtal, v čom sa prejavoval jej manžel cholericky, úprimne odpovedala: „Vo všetkom.“ Rozčúlil sa napríklad aj vtedy, keď sa deti nevhodne zatvárili, alebo keď neboli pri stole v určitý čas a musel čakať. Rozčuľoval sa vyslovene pre maličkosti, no manželka Soňa to vždy vedela zvládnuť. Prvá manželka si však s hercom užila svoje.

Knedlíková scéna z reálneho života

