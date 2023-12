Ako prvý uveril, že ženy nemusia zomierať na rakovinu. Zachránil milióny, aj keď sa mu iní lekári smiali

Ak ste žena a chodíte na preventívne gynekologické prehliadky, pravdepodobne ste zažili rutinný ster, ktorý nesie názov PAP test alebo Papanicolaouov ster. Ak sú výsledky testu normálne, môžete si vydýchnuť, no ak test odhalí bunky rastúce na krčku maternice, lekári môžu začať skloňovať obávané slovo – rakovina. PAP test je súčasťou medicíny už 80 rokov, počas ktorých zachránil milióny žien. Málokto však vie, že za dnes už rutinným testom sa skrýva príbeh gréckych manželov Papanicolaouovcov.

Odišli s prázdnymi vreckami

Grécka laborantka Mary stretla svojho budúceho manžela na ceste trajektom do Atén. Bola to láska na prvý pohľad. George Papanicolaou bol síce váženým lekárom, no Mary pochádzala z oveľa váženejšej rodiny, pre ktorú údajne George nebol dosť dobrým. Mary si svojho milovaného zobrala tajne, ale ich chvíľkové šťastie prerušili balkánske vojny, v ktorých musel bojovať aj George. Keď sa vrátil z frontu, vedel, že ich na európskom kontinente nečaká nič dobré. V roku 1913 nasadli spoločne na parník a odišli do Ameriky.

Keď vystúpili v New Yorku, vo vreckách mali iba 250 dolárov, čo bola suma, ktorú potrebovali na vstup do USA. Nemali nič, nevedeli ani slovo po anglicky, ale nemienili sa vzdať. Laborantka a doktor sa zamestnali v obchodnom dome. Mary prišívala gombíky za päť dolárov týždenne a George v tom istom obchode predával koberce. Vážený grécky lekár vydržal v obchode pracovať presne jeden deň.

Chudobný a neznámy prisťahovalec začal ale vďaka niekoľkým príležitostiam rýchlo postupovať vyššie. Z predavača sa stal novinár v gréckych novinách, horko-ťažko získal miesto na Kolumbijskej univerzite a po rokoch tvrdej práce americkým kolegom dokázal, že je skúseným lekárom, ktorý dokáže omnoho viac. George Papanicolaou nakoniec získal miesto na prestížnej Cornellovej univerzite, kde sa k nemu pripojila aj jeho manželka Mary, ktorá pracovala zadarmo ako laborantka.

Pacientka číslo jedna

Aj keď lekári v tej dobe už skúmali prítomnosť rakovinových buniek v ľudskom tele, na rakovinu krčka maternice sa nezameral takmer nikto. Doktor George Papanicolaou vyslovil ako prvý teóriu, že žiadna žena nemusí zomierať na rakovinu krčka maternice, pokiaľ vedci vynájdu test, ktorý chorobu odhalí v skorom štádiu. Táto teória bola zrazu v jeho živote tým najdôležitejším, zameral sa na ňu. „Zavrel som sa do laboratória a odvtedy som z neho nevystrčil nos,“ povedal lekár, ktorý zasvätil svoj život záchrane žien.

