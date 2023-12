Nepriatelia vyšli zo zákopov a začali spievať koledy. Vianoce vojakom neprekazila ani zničujúca vojna

Každá zo znepriatelených strán verila, že vojna bude rázna a krátka. Vojna v Európe však v roku 1914 trvala päť mesiacov a nič nenasvedčovalo tomu, že by mala končiť. V budúcnosti ju mali volať svetová vojna, ešte neskôr prvá svetová vojna. Všetci verili, že aspoň blížiace Vianoce zmenia atmosféru v zákopoch. O vianočné prímerie prosili nie len britské sufražetky, ale aj vtedajší pápež Benedikt XV. Vojaci však bojovali do poslednej chvíle. Všetko sa začalo meniť až na Štedrý večer, ktorý vošiel do histórie pod názvom Vianočné prímerie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/LeadersForTomorrow/photos/bc.Abow8QG8SeFbl-hibgB6MhPNjyZHPdgY5ycBHNJTQhH5xm5ie2XSI1LS5wdhJo18uwRsGyQKHkwRSD2w07WyzzBH9NPHG6UuC2H-AIOIiTI-PcJGXJ4yO4OGwbTQYLAxpBb3owI_D9B8SEBF9wRlilcP/10156002679807920/?opaqueCursor=Abpybjl3QwFTe5eEkvfnaxHq7kYL7KswPwuR5qHNaoC6GilXzsLjAGF_V9hhVoRsynViPFVLMxSM3TAXR-YjX9OmIIqvDmBdVHFUZi3iC2hbImgcg1M55jUyHxk5pVdkgaSacp64229O-6KH_2vQUTC93BpWBHprq3DSFPVNv3_nWBrWoXB1ikSm71Msf-AxIRTiZCNDMgpBkxs_DqsiqmN4sQCh-xaZwXqUWsjXTn68jmD61bzzscyuig78rpy2BSH33Xev0oAcJLoxW0yzFnG2SVkiJ-RN0b5vQ55OEQjCYiBkQL39bKw5ZgLE3p3R067wnXJUN7WSDeQ_Dt4pLLxBTKV7qfKUtvBwdI5_1MFb-cMlqJ3BDhkLVNH4Q8QFI6LYqdV9BbLsFwXXTGBbnX8OIrnGtEC_9N4HhAFq6TeyURxw_ffDS-_PHVLO0B4QS3DEGWqMVyZUTE2rl7gym-DdvUehJTV8_W0qzYkwniHjcl7B9vEeUL5xYJdkPVUbmVvPE4mrT0YuENqAbafQssRSuyfJyDxwNhYq56iL52PK0b_k1FVHPnsc0-D7sJjf2Iav-3k6PW2qA63bIxCrBOrYz4oJCbsS3VgPoazPnhZlQb32QLdKxRAhUggpPnKb2_x7cPvKEn3nKqGeM6W5uhLxAUWpq2zUSxldHOBXN4cpPA

Vojaci vyliezli zo zákopov

Britský guľometník Bruce Bairnsfather, neskorší významný karikaturista, o tomto historickom zážitku napísal vo svojich pamätiach. Ako väčšina jeho vojenských kolegov, aj on trávil sviatočný večer v zablatenom zákope, kde sa triasol od zimy a snažil sa udržať teplo.

Značnú časť posledných mesiacov strávil bojom proti Nemcom. A jeho dni i noci boli poznačené nekonečným kolobehom nespavosti a strachu, zatuchnutými sušienkami a príliš vlhkými cigaretami. „Bol som v tej hroznej hlinenej diere míle a míle od domova. Diera studená, vlhká a pokrytá blatom. Nezdá sa, že by bola šanca opustiť ju, jedine v sanitke,“ spomínal na hrozné časy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/FacingHistory/photos/bc.Abo8Qqn_xITOPKr4anyp9wE4L-m2slsGeMPcWjC1yTGlvJRFZ3MgdIaHmCKTOM61Ca2MObFBsJOiK3BaWH6DgWKthabSMw4SzhJEu8uM7CN5fPqHeQtU7TlTBRMXl0sMJ0CJ-jhR1OK4sxE_9kIz8L2U/10154858034259740/?opaqueCursor=Abq1oWC64D06YgqaZCualBPGzIknbKLA-CY3N3fw10Jrt628Yd0aQ7kTDAyKzQMSTuL1mbvAPD4-ElbzVSQ_TN8EGIikBUxXgFnpITW1DmkhrfQSgAts_HW-BWdsbB6ZIKo382LojrkdTVpRaKMicbOoU_gwiJwjV-kHSsrHR9herVQe_sOenxG1xPZVZcpqz6k30SXbkEH5IfX37M4FhXj0SMTCESZg3Oamr-alrfuw1-yKw6SwFFpZXBTR7_bJhaSW6c32pQ9n9sbnmqe-0OxvUxtOrfoEeqb8lg7gIOStw0C58KCYqMgAM7_Htzuizh_Y2QCK_wO5N5ywK1bh6509FttIS37iBqDYop3n0-QDmTJw1juPnyXUAICGjs_Alz55BYx3uPQ-Zv625ZwPXUQA67sQn0iuYgW7NdEiHPbC3vRoINEVVlPw9qrQtCOwL0Ij23ogR2TkLNmeuS8jEj2NzeVJoT_NY1PaDGw-Ph_9Das-6eOnZdXZ9WsDixw6UZkm0WPse7PigwwqepICYgXvLJHnfAlQt5zyiN5wvhCknPv8WGuk3-zVpPY2rt0mIdHKvqR-Tv71jzIivpKiR2CX

Na Štedrý večer asi o desiatej hodine započul zvláštne zvuky. „Počuješ, ako tam Nemci hučia?“ opýtal sa svojho druha v zbrani. Okrem toho začali nemeckí vojaci rozsvecovať tlmené svetlá. Všetci nepriatelia ostali zarazení a nevedeli, čo sa bude diať. To, čo sa stalo potom, v nasledujúcich rokoch ohromilo svet a zapísalo sa do histórie.

Zdrojom svetla boli horiace sviečky, ktoré Nemci zapaľovali na malých vianočných stromčekoch. Tie dostali od nemeckého cisára, ktorý ich chcel počas sviatkov morálne povzbudiť. Nemeckí vojaci sa odviazali a začali spievať vianočné koledy, do spevu sa neskôr pridali aj Briti a ostatní vojaci.

Článok pokračuje na druhej strane: