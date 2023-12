Starou japonskou technikou zabalíte darčeky tak, že ušetríte a pomôžete aj planéte. Potrebujete jedinú vec

Balenie darčekov je niekedy výzva. Komplikácie môžu nastať už vtedy, keď sa snažíme papier poskladať tak, aby nikde nevytŕčal. Inokedy nám možno nevystačí baliaci papier a zliepame dokopy jeho časti. Z baliaceho papiera navyše zostane množstvo nepoužiteľných zvyškov, ktoré už nepoužijeme. Ďalší rozmer je ekonomický - baliaci papier z darčekov takmer všetci vyhadzujú do koša a použije sa len raz.

Poradíme vám, ako to robiť inak. Budete originálny, ušetríte a pomôžete aj planéte.

Balenie, ktoré neroztrháte

Na balenie darčekov môžete pokojne využiť látku z oblečenia, ktoré už nenosíte, prípadne pestrofarebné šatky a menšie návlečky na vankúše. Po rozbalení darčekov vám v domácnosti nezostane žiaden odpad a látkové balenie môžete použiť viackrát. Prípadne môžete šatku darovať spolu s darčekom. Na balenie môžete využiť jednoduchú japonskú techniku „furošiki“, na ktorú vám stačí štvorcová šatka a darček, ktorý chcete zabaliť.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Každý darček si vyžaduje mierne prispôsobenie techniky, no jej základ spočíva v niekoľkých krokoch. Ak by sme chceli podarovať knihu, postupovali by sme nasledovne: Knihu položíme do stredu šatky, pričom jej cípy ležia oproti rovným stranám knihy. Najprv cez knihu preložíme spodný cíp, potom pridáme aj spodný a roh šatky zostane vytŕčať cez knihu. Zvyšne dva cípy cez knihu previažeme, pričom ich z uzla skryjeme. Spodný cíp, ktorý presahuje, obtočíme okolo uzla.

Trik na menšie darčeky

