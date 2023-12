Kevin prekonal závislosť od drog, jeho mama starnutie nerieši. Takto vyzerajú hviezdy Sám doma dnes

Viete si predstaviť najkrajšie sviatky v roku bez malého chlapca, ktorého zabudnú rodičia na Vianoce doma a jemu sa podarí dolapiť obávaných zlodejov? Predstaviteľa Kevina, herca Macaulaya Culkina, táto rola preslávila po celom svete. Klasika Sám doma mala premiéru pred 33 rokmi a spoločne s druhým dielom stále patrí medzi obľúbené. Ako sa za tie roky zmenili jej hlavní hrdinovia a čo robia dnes?

5. Macaulay Culkin (Kevin McCallister)

„Mám pocit, že sme doma nechali niečo dôležité,“ zaznelo v kultovej rodinnej komédii, ktorá z Culkina spravila najúspešnejšieho detského herca od čias Shirley Temple. Z chlapca, ktorý sa narodil v americkom New Yorku v umeleckej rodine divadelného herca írskeho pôvodu, chceli mať ambiciózni rodičia hviezdu už v detskom veku. A tak sa sotva päťročný začal objavovať v televíznych reklamách a vedľajších úlohách.

Foto: TASR/AP, Facebook/CriticsChoiceVideo

Závratný úspech a doživotnú slávu mu priniesla úloha Kevina McCallistera v spomínanej komédii z roku 1990. Culkin výborne stvárnil hlavnú rolu osemročného chlapca, ktorého rodičia nedopatrením zabudnú cez vianočné sviatky samého doma a on zažije kopu dobrodružstiev s dvoma nešikovnými zlodejmi. Na svoje roky slávy ale Macaulay nespomína s nadšením. Jeho otec si chorým spôsobom cez syna plnil svoj dávny nesplnený sen.

Na istý čas si ale dal od herectva pauzu a podľahol zákernému čaru drog, z ktorého sa, našťastie, neskôr dostal. Pred kamery sa potom vrátil v roku 2003. Dnes má 43 rokov, žije so snúbenicou, tiež herečkou Brendou Song a vychovávajú spolu dve deti. 1. decembra navyše získal svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.

4. Catherine O'Hara (Mama Kate McCallister)

Kevinovu nedbalú mamu Kate si zahrala kanadská herečka Catherine O'Hara, ktorej komediálny žáner nebol cudzí ani neskôr. Zahrala si v sitkome Mestečko Schitt's Creek a za túto rolu získala cenu Emmy. Ešte v roku 2015 sa pre spravodajský portál Toronto Star vyjadrila, že je „vďačná, že môže byť súčasťou niekoho vianočného rituálu“.

Foto: Wikimedia Commons, Jerry Avenaim, TASR/AP

Dnes má 69 rokov a ako vraví, chce starnúť s gráciou. „Nemám záujem o plastické operácie, ani o žiadne ihly, okrem tých na akupunktúre,“ povedala herečka, ktorú niektoré kolegyne považujú za šialenú len zato, že sa bráni kozmetickým procedúram. „Verím, že by sme mali prijať a rešpektovať svoj vek a milovať sa za to,“ uviedla. Žije v Los Angeles so svojím manželom Bo Welchom, s ktorým vychováva dvoch synov.

3. John Heard (Otec Peter McCallister)

Dnes už zosnulý americký herec sa pred kamery postavil v sedemdesiatych rokoch, no na svoju prvú veľkú úlohu si musel počkať do roku 1988. Vtedy ho totiž režisér Garry Marshall obsadil do svojej drámy Osudové pláže. Potom nabrala jeho kariéra sľubné tempo, v roku 1990 si zahral úlohu lekára v psychiatrickej liečebni v slávnom filme Čas prebúdzania a už spomínaného otca Kevina McCallistera.

Foto: Reprofoto/YouTube.com, Cinemamusical, Wikimedia Commons, AA911Truth

Bol dvakrát ženatý. Po prvýkrát s herečkou Margot Kidder, s ktorou sa po roku rozviedol. Z druhého manželstva mal dve deti. S poslednou priateľkou, herečkou Mellisou Leo, mal syna Matthewa. John Heard zomrel v roku 2017 vo veku 71 rokov na infarkt.

