Bude vám ľúto do nich zahryznúť. Ozdobte si medovníky podľa Dankinho receptu, ktorý obdivujú aj v Kórei

Jej medovníky doslova obleteli celý svet - dokonca sa dostali až na Kórejský polostrov či do Japonska. Danka Čerteková je ľudová remeselníčka, ktorá sa už takmer 40 rokov venuje výrobe poctivých a tradičných medovníčkov. Tie sú vždy nádherne zdobené, niektorí ich nazývajú aj umeleckým dielom. Sama Dana uznáva, že pre niekoho môže byť ťažké do nich vôbec zahryznúť: „Všetky medovníčky sú na jedenie, teda pokiaľ Vám ich nebude ľúto sa do nich zahryznúť,“ píše remeselníčka na svojom Instagrame.

Tvorí aj medovníkové torty

Tajomstvo medovníkov sa ukrýva najmä v tom, že sú na ich výrobu použité slovenské suroviny: „[...] Medovníčky zo slovenského včelieho medu a surovín.“ Pri pečení jej pomáha aj mama, ktorej receptúru na medovníky si zachovala a naďalej sa jej drží. Okrem toho jej pomáhajú deti, manžel, či kamarátka. Spolu dokážu upiecť nielen klasické zdobené, ale aj plnené medovníky, či dokonca medovníkové torty s menom a vekom.

Kľúčom k nádherným medovníčkom je však práve ich zdobenie polevou. Pri ozdobovaní remeselníčka upozorňuje najmä na to, že začiatky sú ťažké: „Nie je to až také namáhavé, kým sa to však človek učí, je to ťažké,“ povedala pre TASR. Danka najradšej kreslí srdiečka, jedno sa dostalo až do Kórey. „To sme boli akurát v skanzene v Martine a prišla jedna Kórejčanka, že by chcela napísať srdiečko, ale po kórejsky,“ pokračuje.

Recept na lahodné medovníčky udržiava v tajnosti: „Je to rodinný recept po mamke a je tajomstvom.“ Napriek tomu prezradila, ako si môžete pripraviť dokonalú polevu. K jej receptu pridávame aj niekoľko trikov, vďaka ktorým zdobenie zvládnete ľavou-zadnou.

Poleva na medovníky Danky Čertekovej:

