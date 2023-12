Otec parodoval šteklivé fotografie svojej dcéry, aby ju priviedol k rozumu. Získal si veľkú popularitu

Vtipný otecko vymyslel výchovnú stratégiu, do ktorej sa ľudia zamilovali.

Keď mladá Američanka Cassie pred rokmi dala na sociálnu sieť vyzývavú fotografiu, určite netušila, čo tým spôsobila. Jej otec Chris si totiž vtedy povedal, že by sa mala trochu mierniť a v hlave mu skrsol nesmierne vtipný nápad, ktorý mu zabezpečil slávu.

Príliš veľký tlak na mladých ľudí

Chris Martin z Washingtonu začal napodobňovať dcérine fotografie, keď mala 19 rokov. „Je príliš veľký tlak na to, aby každý na internete vyzeral sexi. Je to zvláštna vec. Dospievajúce dievčatá vždy zverejnia takéto selfie, aby si zvýšili svoje ego. Potom sa objavia vulgárne komentáre, ľutujú to, ale opäť zverejnia ďalšie,“ vysvetľoval otec pre People.

„Vždy, keď zverejním novú fotku, tak viem, že je tu šanca, že ju napodobní,“ povzdychla si jeho dcéra Cassie. Fotky jej otec začal pridávať na jej profil ako prekvapenie. Parodovanie jej záberov celkom zabralo a Cassie sama začala premýšľať nad tým, čo zverejní.

Chris si však za krátku dobu stihol vybudovať fanúšikovskú základňu a stal sa známym pod menom Selfie otec. Aj po rokoch od humoru neupustil. Stále natáča vtipné videá, pridal sa aj na TikTok, paroduje a tvorí podcasty. A to všetko vďaka odhalenému pupku a našpúleným perám svojej dcéry.

