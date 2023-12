„Môj nový román môže mať podtitul - život je ako vietor, nikto z nás nevie, kam ho zaveje. Netušia to ani priateľky Melánia a Aneta, až kým ich dlhoročné priateľstvo nenaruší rozdielnosť pováh ich detí,“ hovorí Katarína Gillerová, obľúbená slovenská autorka, ktorá má na svojom konte už 23 kníh. Jej najnovší román Ako vietor opäť ponúka pútavý dej s prekvapujúcimi zvratmi a témy, ktoré chytia za srdce každú ženu.

Foto: Ikar

Krásnu Anetu osud nešetrí, ani jedno z jej dvoch manželstiev nevydrží.

Melánia je síce šťastne vydatá, no jej manžel často odchádza kvôli práci na celé mesiace z domu a starostlivosť o tri deti preto ostáva na nej. Priateľky si obetavo pomáhajú, ich deti však dospievajú, prichádzajú čoraz väčšie problémy. Dlhoročné priateľstvo sa rozpadá.

Melániina dcéra Lujza sa ho snaží zachrániť, no zisťuje, že to nie je také jednoduché. Navyše sa spolu s priateľkou Ivonou na vlastnej koži presvedčí, že nie vždy je v našich silách nájsť pravú lásku a udržať si ju. Keď Aneta ochorie, z jej bytu zmizne obraz, na ktorom ju umelec zobrazil pred rokmi nahú. Mohol by byť tento obraz dôvodom zlyhania Anetiných manželstiev, alebo pátranie po jeho autorovi privedie Lujzu k niekomu inému?

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Ako vietor je príbeh dvoch generácií, v ktorom sa autorka inšpirovala skutočnou osobou a jej neľahkým osudom. Hoci Aneta je pomerne atraktívna, ani jedno z jej manželstiev nedopadlo dobre, najmä druhé skončilo priam katastrofou. „To, čo sa v ňom dialo, nie je moja fantázia ako autorky, ale skutočný príbeh. Odchod od manžela a osamostatnenie sa s malým synom prinieslo Anete veľkú úľavu,“ hovorí Katarína Gillerová.

Aneta bola rada, že sa prisťahovala bližšie k svojej priateľke Melánii, že budú môcť zdieľať svoje radosti a starosti s výchovou malých detí...ale ako sa vraví: malé deti, malé problémy. Veľké deti, veľké problémy. Ako ich deti dospievajú, problémy prichádzajú.

„Možno to poznáte aj vy – aj dlhoročné priateľstvá medzi rodinami sa môžu narušiť kvôli deťom, dokonca rozpadnúť. Dôvodom môže byť rozdielny názor na výchovu detí, alebo vzájomné porovnávanie, či je niektoré šikovnejšie, rozumnejšie, úspešnejšie...“ dodáva Katka Gillerová.

„Túto knihu venujem všetkým, ktorým život nevyšiel podľa predstáv a museli prekonávať množstvo prekážok aj napriek všemožnému úsiliu a snahe žiť šťastne,“ tvrdí autorka.

Milan Buno, knižný publicista