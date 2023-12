Starnutie? Neriešia ho a stále vyzerajú skvele. Týmto slávnym mužom by ste ich vek určite netipovali

Vek im na atraktivite neuberá, mnohí by povedali, že práve naopak. Čím sú poniektorí z nich starší, tým lepšie vyzerajú. Reč je o slávnych fešákoch, ktorí už síce oslavovali šesťdesiatku, prípadne sú na jej prahu, ale stále sa majú čím pochváliť. Starnutie neriešia, pričom fráza „vek je len číslo“ sa v ich prípade stáva naozaj realitou.

5. George Clooney

Držiteľ dvoch Oscarov a piatich Zlatých glóbusov v máji budúceho roka oslávi už 63 rokov, no nik by to na neho rozhodne nepovedal. George Clooney sa už síce priblížil dôchodcovskému veku, no naďalej vyvoláva zasnené povzdychy fanúšičiek z celého sveta. Nikoho asi neprekvapí tiež to, že medzi jeho záľuby patrí zdravotný štýl, fitness aj tanec - vďaka tomu sa udržiava vo forme.

4. Colin Firth

Aj vy ste mali v romantickej komédii Denník Bridget Jonesovej radšej postavu Marka Darcyho, ktorého stvárnil Colin Firth, ako Daniela Cleavera v podaní Hugha Granta? Začiatkom septembra oslávil britský herec Colin Firth už 63 rokov a podobne ako George Clooney, vrásky a pribúdajúce roky mu len pridávajú na atraktivite. Za jeho vzhľadom sa zrejme skrývajú dobré gény, pretože na rozdiel od amerického kolegu holduje skôr relaxačnej hudbe, hre na gitaru a písaniu poviedok.

3. Brad Pitt

V našom zozname nesmie chýbať jeden z najatraktívnejších hollywoodskych hercov, ktorý tesne pred Vianocami oslávi okrúhle jubileum. Na rozdiel od iných kolegov si Brad Pitt vraj udržiava prirodzený vzhľad a nepodľahol trendom plastickej chirurgie a estetickej medicíny. Nechal si iba prišiť uši, ktoré mu odstávali, čo mu ale bolo odporúčané ešte na začiatku jeho kariéry.

