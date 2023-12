Takto stihnete ušetriť na darčeky: 10 jednoduchých tipov, ktoré fungujú, ale nezabolia vás

Vianoce sa blížia míľovými krokmi a mnohí Slováci si lámu hlavu nad darčekmi. Okrem toho, že často premýšľame nad tým, čo darujeme svojim blízkym, dôležitý je aj finančný faktor. Hoci Vianoce nie sú o peniazoch, na rodine a priateľoch šetriť nechceme. Ponúkame vám preto 10 tipov, ako si viete odložiť peniaze na darčeky aj necelý tri týždne pred najkrajšími sviatkami roka a nemusíte robiť nič špeciálne.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Kira auf der Heide

10. Odkladajte si centy

Pokiaľ platíte hotovosťou a dostanete naspäť centy, nevkladajte ich späť do peňaženky, ale odložte si ich do vianočného prasiatka. Hoci sa to nezdá, za pár dní sa tam vie nazbierať aj pár eur a to už nie je na zahodenie.

9. Nechoďte autom, ale pešo

Benzín a nafta nie sú lacné záležitosti. Čo takto skúsiť sa spoľahnúť na vlastné nohy a ísť do práce či na nákup pešo? Samozrejme, iba ak to situácia a počasie dovolí. Rozumieme, že hodinu a pol dlhá prechádzka do roboty a z roboty nie je pre mnohých to pravé orechové.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Bruno Kelzer

8. Obmedzte reštaurácie či donášky

Každodenné objednávanie jedla či chodenie do reštaurácií môže byť pohodlné, zároveň to však poriadne vybrakuje vašu peňaženku. Skúste si uvariť aj sami, je to lacnejšie a možno sa popritom v kuchyni aj naučíte niečo nové a objavíte nové obľúbené jedlo.

