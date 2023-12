Odhalil tajomstvo famóznej rybacej polievky. Šéfkuchár Pavel Pospíšil prezradil, na čo nesmiete zabudnúť

V kuchyni naozaj vie, čo robí. Niet sa čomu čudovať, predsa len má za sebou už viac ako 50 rokov praxe. Známy šéfkuchár Pavel Pospíšil sa v minulosti stal prvým Čechom, ktorý získal prestížnu michelinskú hviezdu a láska k vareniu ho neopustila dodnes. Ukazuje ju aj v recepte na moravskú rybiu polievku, ktorú dokáže premeniť na úplnú delikatesu.

Na toto pozor

Už po strednej škole sa jeho talent na varenie ukázal v plnej kráse. V kuchárskej súťaži, ktorá sa konala v rámci celého Československa, skončil na siedmom mieste a získal prax v Berlíne. Odišiel teda do Nemecka a neskôr začal pracovať v reštaurácii, ktorá mala michelinskú hviezdu. „V tom čase som však vôbec nevedel, čo to znamená,“ priznáva. Vďaka svojmu nasadeniu a tvrdej práci nakoniec získal prestížnu hviezdu aj on.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tmk.recepty/photos/a.214241485311983/1461946910541428/

Vášeň vkladá aj do vianočných jedál, čo platí aj pri jeho recepte na tradičnú rybaciu polievku, ktorý zverejnil portál Aktuálně. Pri príprave tejto sviatočnej pochúťky Pavel Pospíšil upozorňuje, aby ste nezabudli najmä na jednu vec a dali si pozor pri tom, ako spracovávate samotnú rybu.

Rybacia polievka Pavla Pospíšila:

Recept nájdete na ďalšej strane: