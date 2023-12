Skôr ako vybuchnete, spravte toto. Päť rýchlych trikov, ktoré vám pomôžu skrotiť svoj temperament

Hneváte sa, keď stojíte v dopravnej zápche alebo keď na vás niekto zatrúbi? Stúpne vám tlak, keď vaše dieťa odmieta spolupracovať? Durdíte sa, keď pozeráte správy, čítate noviny, alebo keď diskutujete s kolegami? Hnev môže byť bežná a dokonca zdravá emócia. Ale je dôležité sa s ním popasovať pozitívne. Nekontrolovaný hnev si totiž môže vybrať daň ako na vašom zdraví, tak aj na vašich vzťahoch. Ste pripravení dostať svoj hnev pod kontrolu? Začnite teda tým, že na zvládanie hnevu zvážite našich päť tipov.

6. Skôr ako prehovoríte, premýšľajte

S "horúcou" hlavou a pri napätej situácii je ľahké povedať niečo, čo budete neskôr ľutovať. Vyslovené slová sa ale žiaľ už nedajú vziať späť. Preto skôr než prehovoríte, urobte si chvíľu na to, aby ste si utriedili myšlienky. A umožnite aj ostatným, ktorí sú do situácie tiež zapojení, aby spravili to isté.

5. Keď sa upokojíte, vyjadrite svoje obavy

Hneď ako budete jasne myslieť, vyjadrite svoju frustráciu asertívnym, ale nekonfliktným spôsobom. Vyjadrite svoje obavy a potreby jasne a priamo, bez toho, aby ste ubližovali druhým alebo sa ich snažili ovládať.

4. Zacvičte si

Fyzická aktivita pomáha znižovať stres, ktorý môže spôsobiť hnev. Ak cítite, že sa váš hnev stupňuje, choďte na rýchlu prechádzku alebo si zabehajte. Alebo venujte nejaký čas iným príjemným fyzickým aktivitám.

