Dempsey sa do Makepeaceovej zaľúbil na prvý pohľad, pre ňu bol nočnou morou. Ich vzťah prežil dodnes

On bol búrlivák z Ameriky, ona pravá anglická dáma. Reč je o policajtovi z New Yorku Jamesovi Dempseym a jeho anglickej kolegyni Harriet Makepeaceovej, hlavných hrdinoch rovnomenného kultového seriálu, ktorý si aj u nás získal obrovskú popularitu. Seriál Dempsey a Makepeacová mal 30 epizód a diváci na ňom oceňovali výborný dej aj vtipné hlášky. Pri obrazovkách ich však držala ešte jedna vec - medzi oboma predstaviteľmi hlavných úloh to poriadne iskrilo. Išlo o akúsi zmes pobúrenia a erotickej príťažlivosti. Bolo jasné, že niečo sa medzi nimi muselo odohrávať aj v skutočnosti.

Dabovali ich Magálová a Farkaš

Seriál bol úspešný po celom svete, no tú najväčšiu základňu fanúšikov mal prekvapivo v Československu. Mohol za to skvelý dabing, bez ktorého si dodnes mnohí diváci nevedia seriál predstaviť. Makepeacovej prepožičala Kamila Magálová a jej kolegom sa stal Boris Farkaš, ktorého prezývali skutočným Dempseym.

Dempsey a Makepeacová na začiatku série len ťažko skrývali vzájomné antipatie. Postupom času si však k sebe navonok nekompatibilná dvojica predsa len našla cestu, a to nielen na obrazovkách, ale aj v reálnom živote. Ich osudové stretnutie sa odohralo v roku 1983 v londýnskom hoteli Ritz, tesne pred začiatkom natáčania seriálu.

Nemohla ho vystáť

„V Londýne pršalo už 28. deň a ja som si povedal, že by to chcelo zmenu. Stretol som Glynis, mala hrať Makepeacovú. A naraz počasie prestalo byť dôležité,“ spomínal herec Michael Brandon. Glynis Barberová prvé stretnutie vôbec nevidela tak ružovo.

„Michaela som vôbec nepoznala, takže som nevedela, že si už precvičoval svoju postavu a ja som si len pomyslela, že je úplne protivný. Bol naozaj hlučný, kričal na plné hrdlo,“ priznala Barberová, ktorá mala v tom čase priateľa. Tomu vždy po príchode domov hovorila: „Ten muž je nočná mora, neviem, ako s ním budem pracovať.“

Prvé stretnutie Dempseyho a Makepeacovej:

Hereckí kolegovia mali za sebou nevydarené manželstva. „Obaja sme mali predtým manželstvá, ktoré neboli perfektné. Ale tie vzťahy boli spojené s mladosťou a šialeným životným štýlom; vtedy hľadáte odlišné veci,“ priznal otvorene Michael Brandon, ktorý sa do Makepeaceovej zamiloval na prvý pohľad. „Po rokoch som našiel svoj denník, kam som si po prvom stretnutí s ňou zapísal: buď opatrný,“ spomínal v rozhovore.

Seriál zrušili, ich vzťah nie

Pre kolegyňu bol ale dlhé mesiace len otravným Američanom. Ako sama priznala, Michael spĺňal všetky americké klišé, o ktorých kedy počula a trvalo jej dlho, kým spoznala jeho skutočné ja. „Prvý rok našej spolupráce bol katastrofálny. Po roku, asi po desiatich častiach, sa to postupne začalo meniť,“ spomenula v jednom z rozhovor Barberová. Nakoniec sa zamilovala.

