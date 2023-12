Bolo to super, ale v jednom sú Slováci lepší. Vlhová sa stretla so Slafkovským, ktorý sa opäť nezaprel

Zdá sa, že výkony slovenského hokejového talentu naberajú na kvalite. Juraj Slafkovský v posledných zápasoch svojím kumštom zaujal ako trénera Montrealu, tak aj fanúšikov a novinárov. Po zápase so Seattlom ho navyše čakalo veľmi príjemné prekvapenie, počas ktorého ukázal svoj typický zmysel pre humor.

Slafkovského výkon totiž sledovala z tribúny aj Petra Vlhová, slovenská lyžiarka prišla do Montrealu po tom, ako cez víkend absolvovala v neďalekom kanadskom stredisku Mont-Tremblant dva obrovské slalomy Svetového pohára. Po zápase sa obaja stretli v šatni.

„Obaja sme boli spolu na zimných olympijských hrách, no ona bývala v olympijskej dedine pre lyžiarov, kým ja som býval v hlavnej olympijskej dedine s ostatnými športovcami. Takže som sa s ňou stretol prvýkrát,“ uviedol slovenský hokejista pre The Athletic. Pre TV JOJ si aj zažartoval: „Tuším, že v sobotu skončila druhá, čo je výborný výsledok, ale myslím, že aj ona chcela trošku lepšie. Srandujem.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=912084213818132

„Pre mňa je to obrovský zážitok. Prvýkrát som na zápase a nikdy som nebola takto v šatni. Veľmi sa teším, že som to mohla vidieť a spoznať Juraja osobne,“ povedala pre Petra Vlhová. Užila si aj atmosféru, ku ktorej však mala jednu pripomienku. „Ak mám byť úprimná, keby to bolo na Slovensku, tak tí Slováci vedia kričať trochu viac ako tu,“ povedal s úsmevom.