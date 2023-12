Muž s autizmom plynule hovorí 24 rôznymi jazykmi. Slovenčinu sa naučil vďaka žene, ktorá mu dala prácu

Hyperpolygóti sú ľudia, ktorí dokážu hovoriť viac ako 11 rôznymi jazykmi. Vaughn Smith, ktorý má poruchu autistického spektra, a ktorý pracuje ako čistič kobercov, nastavil latku oveľa vyššie. Ako uviedol pre Washington Post, dorozumie sa 37 jazykmi a z toho 24 ovláda tak dobre, že dokáže viesť dlhé a plynulé konverzácie. „Angličtina, španielčina, bulharčina, čeština, portugalčina, rumunčina, ruština aj slovenčina,“ vymenoval muž z Washingtonu jazyky, ktoré ovládala úplne plynule.

Porozumieť ľuďom ich vlastným jazykom

Ako dieťa si myslel, že existujú len dva jazyky – angličtina, ktorou hovoril jeho otec a španielčina, ktorou zase rozprávala jeho mama. Keď k ním domov chodili bratranci z Belgicka, používali iné slová a on im chcel veľmi rozumieť. Motivovaný túžbou po učení strávil nespočetné množstvo hodín v knižnici, aby sa učil nové slová. Odvtedy ho uchvátili každý jazyk, s ktorým sa stretol. Francúzske hudobné albumy jeho mamy, nemecký slovník, ktorý našiel v skrini alebo chlapec zo Sovietskeho zväzu, ktorý sa stal jeho spolužiakom. Takto sa začal učiť jazyk za jazykom.

Jeho mama Sandra Vargasová si všimla, že so synom nie je niečo v poriadku. Aj keď bol veľmi inteligentný, nedokázal sa skamarátiť s ostatnými deťmi. Psychológ jej povedal iba to, že Vaughn je priveľmi inteligentný. „Nemá len veľký mozog, ale aj veľké srdce, a to je niekedy problém, pretože je veľmi citlivý. Má tendenciu myslieť si, že je nechcený, a že nie je milovaný,“ povedala o synovi, ktorý sa správal „inak“, pretože mal poruchu autistického spektra. Ani to mu ale nezabránilo v tom, aby sa stal jedným z najväčších talentov na jazyky.

Ako sa naučil slovenčinu?

