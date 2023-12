Storočný starček Danovi prezradil tajomstvo dlhovekosti. Pripravte si najzdravšie raňajky na svete aj vy

Aké je tajomstvo dlhého a zdravého života? Ak by ste sa túto otázku opýtali novinára National Geographic Dana Buettnera, jeho odpoveď by bola jasná – modré zóny. Tie sa nachádzajú na piatich miestach na svete a sú to oblasti, ktoré sú známe svojou dlhovekosťou obyvateľov - japonská Okinawa, talianska Sardínia, polostrov Nicoya, grécka Ikaria a oblasť Loma Linda v Kalifornii.

Dan Buettner skúma posledných 20 rokov životný štýl ľudí, ktorí sa dožili stovky, prípadne aj vyššieho veku a ich dlhovekosť pripisuje vo veľkej mierne najmä strave, ktorú jedia. „A v zašitom kúte polostrova Nicoya v Kostarike som možno našiel najzdravšie raňajky na svete,“ prezradil pre CNBC Dan, podľa ktorého nestoja viac ako 3,9 eura.

Majú dôvod žiť

Nicoya sa nenachádza ďaleko od Spojených štátov amerických, no v dlhovekosti je ďaleko pred nimi. Jedným z dôvodov, prečo sa jej obyvatelia dožívajú vysokého veku, je „plán de vida“, čiže dôvod žiť. „Práve ten ich poháňa, majú pozitívny vzťah k životu a aj starších ľudí udržiava stále aktívnych,“ vysvetlil Dan na webe Blue Zones.

Ďalším dôvodom je vraj zameranie na rodinu a ich špeciálna schopnosť počúvať a smiať sa. „Často navštevujú svojich susedov a majú tendenciu žiť s rodinami, svojimi deťmi alebo vnúčatami, ktoré starším poskytujú podporu,“ vysvetlil a pridal, že obyvatelia Nicoye sa podľa neho dožívajú vysokého veku aj vďaka strave.

Raňajky sú základ

Cez deň zjedia menej kalórií a večer majú iba ľahkú večeru v skorších hodinách. Základom ich stravy je tekvica, kukurica a fazuľa. Práve raňajky z tohto polostrova sú podľa neho tie najzdravšie na svete.

