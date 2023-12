Babičky zo susedstva pomôžu rodinám, kde starí rodičia chýbajú. Daniela rozbieha perfektný projekt

Pre každé dieťa je veľmi osožné vyrastať aj s babičkou, hrať sa s ňou a učiť sa od nej nové veci. Niektoré deti však majú starých rodičov veľmi ďaleko alebo ich už nemajú vôbec a tak im spoločné zážitky so staršou generáciou chýbajú. Aj preto sa Daniela Nemcová v bratislavskom Ružinove pustila do veľmi zaujímavého projektu. Do rodín prináša náhradné babičky.

„Keďže mám malú dcérku, vnímam, že starí rodičia sú pre rodiny s deťmi veľkým obohatením. No nie všetci ich majú v blízkosti, niektorí bývajú v inom meste, ďalší ešte pracujú...," vysvetľuje Daniela pre Bratislavské Noviny myšlienku, ktorá ju priviedla k zaujímavému nápadu. „Tak som si povedala, že skúsim nájsť náhradné babičky," dodáva.

Nesuplujú opatrovateľky

Hneď ako svoju myšlienku priblížila svojim susedom, zareagovalo veľa mladých rodín. „Ale menej senioriek. No povedala som si, že keď je taký záujem, stojí zato hľadať babičky ďalej," pokračuje Daniela, ktorú prvotný neúspech neodradil, práve naopak. Začala spolupracovať s viacerými proseniorskými organizáciami vrátane Univerzity tretieho veku na Ekonomickej univerzite a projekt s názvom Babička zo susedstva sa začal plynule rozbiehať.

Ako však vysvetľuje, nejde o suplovanie starostlivosti o deti, ako by sa mohlo mylne zdať. „Ale o vytváraní vzťahu so staršou generáciou, medzigeneračné prepojenie je veľmi dôležité. Čiže ide o akési láskavé susedstvo – spoznáme sa, môžeme spolu tráviť čas, babička je u nás, kreslí si s deťmi a ja zatiaľ navarím... Alebo odvedie deti na krúžok, vezme ich na ihrisko či na prechádzku," vysvetľuje myšlienku projektu, ktorý v Prahe či v Brne poznajú ako Náhradní babičku, vo Viedni zas ako Oma Dienst.

Ako môžu byť užitočné

