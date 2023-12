Prídeme o deň voľna a banky budú musieť platiť. Toto je päť opatrení, ktorými chcú ušetriť miliardy

Do rozpočtu pritečie budúci rok takmer 1,98 miliardy eur navyše, bude sa však musieť šetriť na viacerých miestach. Vláda totiž v stredu schválila balík opatrení na konsolidáciu verejných financií. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu o 1 percentuálny bod. Toto je päť opatrení, ktorými chce nová vláda šetriť.

5. Za sviatok ušetríme

Štátny sviatok Deň Ústavy SR by viac nemal byť dňom pracovného pokoja. „Prvý september bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Uvedená úprava sa navrhuje z dôvodu potreby zníženia celkového počtu dní pracovného pokoja, čo bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátu a zamestnanosť,“ zdôvodnil kabinet.

Zrušenie pracovného pokoja bola dohoda koalície, tvrdí minister financií Ladislav Kamenický. „Jeden štátny sviatok, ktorý sa stane pracovným dňom, dokáže do rozpočtu v budúcnosti priniesť 130 miliónov eur. Hľadali sme vhodné dni a zhodli sme sa zatiaľ na tomto jednom dni,“ poznamenal.

4. Zmenia sa zdravotné odvody

Zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov sa majú od nového roka zvýšiť. Sadzba poistného pre zamestnávateľa sa má zvýšiť z desať na 11 percent vymeriavacieho základu, ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa má upraviť z päť na 5,5 percenta. V prípade SZČO a samoplatiteľov sa má sadzba zvýšiť zo 14 na 15 percent, ak ide o SZČO so zdravotným postihnutím zo sedem na 7,5 percenta z vymeriavacieho základu.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zdôraznila, že zdravotníctvo musí byť prioritou a musí ísť doň viac peňazí. „Našli sme riešenie, ktoré umožní, že do zdravotníctva pôjde v budúcom roku o 357 miliónov eur viac. Bude to na základe zvýšenia zdravotného odvodu,“ priblížila. Dolinková doplnila, že ide o dodatočné zdroje nad rámec toho, čo by do zdravotníctva išlo.

3. Väčšia daň na alkohol v reštauráciách

Ďalšie opatrenie plánované od začiatku budúceho roka je zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na alkohol v reštauračných zariadeniach, čo by do štátneho rozpočtu prinieslo 27 miliónov eur. „Naďalej bude platiť 10 % DPH na jedlo a nealkoholické nápoje v reštauračných zariadeniach,“ doplnil Kamenický. Úpravou prejde aj sadzba spotrebnej dane z liehu, ktorá sa však nebude vzťahovať na pivo a víno.

