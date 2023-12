Želal si, aby zomrel skôr ako ona. John Lennon si nevedel predstaviť, ako by mohol ďalej žiť bez Yoko

Ich život bol plný hádok, uzmierovania, škandálov, samovražedných pokusov, liečení na psychiatrii, účastiach na mierových demonštráciách. Ale taká bola ich láska - naozajstná, hoci nezapadala do bežnej normy. Yoko Ono a John Lennon spolu prežili 11 rokov a slávny spevák si život bez svojej polovičky nedokázal predstaviť. Spevák, ktorý nás tragicky opustil presne pred 43 rokmi, v jednom z rozhovorov dokonca priznal, že chce, aby zomrel skôr ako ona.

Chlapec z chudobnej štvrte a dievča zo šľachty

Keď sa stretli, on mal 26, ona 33 rokov. Aj keď ich od seba nedelilo veľa rokov, nemohli to byť dvaja rozdielnejší ľudia. Mladík z chudobnej liverpoolskej štvrte, ktorý zbohatol vďaka obrovskému talentu a „beatlemánii“, a dievčina z japonskej šľachtickej rodiny so skvelým vzdelaním a sofistikovaným životným štýlom. Obaja však boli rebeli a experimentátori. Možno aj preto sa osudovému stretnutiu nedalo vyhnúť.

John Lennon, jeden z členov najslávnejšej hudobnej štvorice Beatles, sa narodil 9. októbra 1940 v Liverpoole. Po tom, čo sa jeho rodičia rozviedli, zostal chlapec v starostlivosti bezdetnej tety Mimi a jej manžela Georga.

S gitarou si na chleba nezarobíš

Na strednej škole bol podľa učiteľov lenivý a drzý. Trochu svojráznym spôsobom sa u neho prejavovalo jeho všestranné umelecké nadanie, keď na vyučovacích hodinách kreslil pornografické obrázky a cez prestávky fajčil a flirtoval s dievčatami. Spolužiaci z tzv. lepších rodín sa mu vyhýbali. Teta Mimi nebola priveľmi nadšená z toho, že škola problémovému synovcovi príliš nevonia a radšej hrá na gitaru. „Gitara je úžasná, ale s ňou si na chleba nezarobíš!“ citoval jej slová Guardian.

Keď sa potom Beatles stali populárnymi a Lennon si kúpil luxusné sídlo, vetu tety Mimi nechal napísať na mramorovú dosku, ktorá zdobila halu. A napriek študijným neúspechom ho nakoniec prijali na umeleckú vysokú školu Liverpool College of Art. V poslednom ročníku ho však vyhodili.

Na škole spoznal John svoju budúcu manželku Cynthiu, s ktorou sa oženil v dobe najväčšej slávy Beatles. Na odporúčanie manažéra Beatles Briana Epsteina ale svadbu aj narodenie syna Juliana v roku 1963 tajil pred verejnosťou a hlavne fanúšičkami. Manželstvo mohlo fungovať, ak by John Lennon jedného dňa nespoznal slobodomyseľnú Japonku Yoko.

Chcela si siahnuť na život

